مصرع رقيب شرطة وإصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة ترحيلات أمام مدخل موقف دمنهور

لقى رقيب شرطة مصرعه كما أصيب 2 آخرين بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ترحيلات شرطة أمام مدخل مجمع الموقف بدمنهور من ناحية الطريق الزراعي السريع وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى التعليمي والمصابين لذات المستشفى تحت تصرف النيابة.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ترحيلات بالطريق الزراعي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "جمعه ع ز" 27 سنة زرقون (رقيب اول بالترحيلات) وإصابة كل من: "رجب م ط " 36 سنة ايتاى البارود (أمين شرطة) باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم و"كريم ا م" 26 سنة الحمامية باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخذ.





وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى والمصابين لذات المستشفى تحت تصرف النيابة.



