فوق الـ50 ولسة شباب.. شاهد نجمات تألقن في افتتاح القاهرة السينمائي أبرزهن ليلى علوي

بدأت منذ قليل فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، وشهدت السجادة الحمراء حضورا مميزا للعديد من النجوم والنجمات، بإطلالات أنيقة ومميزة.



وتألقت عدة نجمات تخطت أعمارهن الخمسين، لكنهن احتفظن بجمالهن وشياكتهن، كانت أبرزهن النجمة ليلى علوي التي خطفت الأنظار بفستان ذهبي مميز.



كما تألقت النجمة يسرا في فستان أسود لامع بالفضي يشبه فساتين الأميرات، مع تسريحة شعر مميزة وماكياج صاخب.



أما النجمة إلهام شاهين فكانت أكثر جراءة اليوم في حفل الافتتاح حيث اختارت فستانا أسود جريئا مكشوف الصدر وشفافا على الجانبين.



المخرجة إيناس الدغيدي ايضًا ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة باللون الأسود، واتسم التصميم بالقماش الأسود اللامع بالكامل، وانتعلت إيناس الدغيدي حذاء ذا كعب عال باللون الفضى، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المنسدله.



كما تألقت الإعلامية بوسي شلبي بفستان من تصميم هاني البحيري، يجمه بين اللونين الأسود و البيج، مع تسريحة شعر قصيرة وماكياج صاخب.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.