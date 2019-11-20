ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فوق الـ50 ولسة شباب.. شاهد نجمات تألقن في افتتاح القاهرة السينمائي أبرزهن ليلى علوي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:04 م
نجمات فوق الـ 50
نجمات فوق الـ 50 في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
Advertisements
رشا عوني
بدأت منذ قليل فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، وشهدت السجادة الحمراء حضورا مميزا للعديد من النجوم والنجمات، بإطلالات أنيقة ومميزة.

وتألقت عدة نجمات تخطت أعمارهن الخمسين، لكنهن احتفظن بجمالهن وشياكتهن، كانت أبرزهن النجمة ليلى علوي التي خطفت الأنظار بفستان ذهبي مميز.

كما تألقت النجمة يسرا في فستان أسود لامع بالفضي يشبه فساتين الأميرات، مع تسريحة شعر مميزة وماكياج صاخب.

أما النجمة إلهام شاهين فكانت أكثر جراءة اليوم في حفل الافتتاح حيث اختارت فستانا أسود جريئا مكشوف الصدر وشفافا على الجانبين.

المخرجة إيناس الدغيدي ايضًا ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة باللون الأسود، واتسم التصميم بالقماش الأسود اللامع بالكامل، وانتعلت إيناس الدغيدي حذاء ذا كعب عال باللون الفضى، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المنسدله.

كما تألقت الإعلامية بوسي شلبي بفستان من تصميم هاني البحيري، يجمه بين اللونين الأسود و البيج، مع تسريحة شعر قصيرة وماكياج صاخب.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.
فوق الـ50 ولسة شباب.. شاهد نجمات تألقن في افتتاح القاهرة السينمائي أبرزهن ليلى علوي
فوق الـ50 ولسة شباب.. شاهد نجمات تألقن في افتتاح القاهرة السينمائي أبرزهن ليلى علوي
فوق الـ50 ولسة شباب.. شاهد نجمات تألقن في افتتاح القاهرة السينمائي أبرزهن ليلى علوي
فوق الـ50 ولسة شباب.. شاهد نجمات تألقن في افتتاح القاهرة السينمائي أبرزهن ليلى علوي
فوق الـ50 ولسة شباب.. شاهد نجمات تألقن في افتتاح القاهرة السينمائي أبرزهن ليلى علوي
فوق الـ50 ولسة شباب.. شاهد نجمات تألقن في افتتاح القاهرة السينمائي أبرزهن ليلى علوي
فوق الـ50 ولسة شباب.. شاهد نجمات تألقن في افتتاح القاهرة السينمائي أبرزهن ليلى علوي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان اسود قصير.. نيرمين الفقي تتألق في احتفالية الماريوت

إلهام شاهين بفستان جريء بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو

فستان ساحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي .. فيديو

شاهد | يسرا تشعل السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائى بفستان ملكي

بفستان بسيط .. زوجة أحمد داوود تستعرض أناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائى

بـ فستان أحمر ساحر.. نور اللبنانية تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي | شاهد

ترشيحاتنا

مش عايز تشوف الفستان .. رانيا يوسف تثير الجدل بسؤال لمذيع عن إطلالتها الجريئة | شاهد

بنطلون بـ بطانة .. إطلالة كلاسيكية لـ عبير صبرى فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد

لاعب ريال مدريد أول صفقات مورينيو مع توتنهام.. تفاصيل

صلى الظهر واغتصبها.. التفاصيل الكاملة لقتل عجوز الاسكندرية على يد نجار الموبيليا

فساتين جريئة.. 5 نجمات أثرن الجدل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

مكنش بيهزر ومات.. زملاء الطالب المتوفى داخل مدرسة القناطر: بلغنا المدرس انه تعبان ومصدقش

AdvertisementS

صلى الظهر واغتصبها.. التفاصيل الكاملة لقتل عجوز الاسكندرية على يد نجار الموبيليا

الأهلي يحصل على خدمات أسامة جلال لاعب الأولمبي | تفاصيل

مفاجأة مدوية | الخطيب يدعم محمود طاهر فى انتخابات الأهلي القادمة

يديران 18 قناة إباحية | ضبط صاحبى شركة يبثان أفلاما مخلة بالاسكندرية | تفاصيل مثيرة

من 50 لـ 100 جنيه.. تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين

قبل نهاية نوفمبر.. مصر تنتظر التعديل الوزاري .. تسريبات برحيل 20 وزيرا وتوقعات ببقاء مدبولي و4 من حكومته

عقب تحرشها بالرجال في جدة.. فتاة الفيديو الشهير باكية: أنا آسفة.. فيديو

عروسة.. هنا الزاهد تتألق بفستان خيالي في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

بـ فستان قصير.. نرمين الفقى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

ما تنكرش إن تمارا وشها حلو | عماد متعب يمازح رمضان صبحي | شاهد

ليلة تألق فيها النجوم.. 50 صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

شاهد.. أول ظهور لزوجة حسين فهمي في مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش .. مى عمر تتزين بإطلالة لافتة فى افتتاح مهرجان القاهرة

بنطلون بـ بطانة .. إطلالة كلاسيكية لـ عبير صبرى فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد

فساتين جريئة.. 5 نجمات أثرن الجدل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي