رئيس العربية للتصنيع: مصر تقوم بقفزات سريعة في الأنظمة الذكية والتحول الرقمي

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه تم توقيع 4 اتفاقيات مع كبرى الشركات الالمانية المتخصصة في مجال التحول الرقمي، والتدريب المهني والتأهيل.



وأضاف التراس، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث المساء» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أنه تم توقيع اتفاقية أيضا في مجال الصناعة، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ توجيهات الدولة بنقل وتوطين التكنولوجيا، وإنشاء خطوط إنتاج كاملة، وتدريب الأطقم المصرية.



وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهدف نقل صناعة متكاملة من ألمانيا إلى مصر، مشيرا إلى أن مصر تقوم بقفزات سريعة جدا في الأنظمة الذكية والتحول الرقمي.

