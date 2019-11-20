ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا.. اعتماد تقنية خط المرمى للمرة الأولى في تاريخ الكرة الإسبانية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:15 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اعتماد تقنية خط المرمى للمرة الأولى فى تاريخ الكرة الإسبانية، بداية من كأس السوبر، التى سوف تقام خلال شهر يناير والمقرر إقامتها بالسعودية.

ووفقًا لتقارير صحفية فإن فيلاسكو كاربالو رئيس المكتب التقني للتحكيم فى الاتحاد الإسباني، أكد أنه سيتم اعتماد تقنية خط المرمى للمرة الأولى، خلال منافسات كأس السوبر الإسباني، فى السعودية، خلال شهر يناير المقبل.

وتعد تقنية خط المرمى التي يتم اعتمادها لمساعدة حكم المباراة، مطبقة بالفعل في عدد من الدوريات منها الدوري الإنجليزي فى التأكد من صحة الهدف.

ويتم تطبيق تقنية الفيديو الـ "VAR"، يتم استخدامها هذا الموسم في الدوري الإسباني، للمرة الأولى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تستضيف السوبر الأسبانى رسميًا لمدة ثلاث سنوات

كاف يزف بشرى سارة لجماهير أفريقيا بشأن تقنية الـ var

ترشيحاتنا

مش عايز تشوف الفستان .. رانيا يوسف تثير الجدل بسؤال لمذيع عن إطلالتها الجريئة | شاهد

بعد صورة قرش البهلول.. غواص: سمكة نادرة ولحمها شهي| صور

بشرى من تجار سوق العبور للمواطنين عن سعر البطاطس | فيديو

من 50 لـ 100 جنيه.. تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين

يديران 18 قناة إباحية | ضبط صاحبى شركة يبثان أفلاما مخلة بالاسكندرية | تفاصيل مثيرة

أحمد موسى: لو في دكر يقرب من السجون ويشوف هيحصله إيه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش .. مى عمر تتزين بإطلالة لافتة فى افتتاح مهرجان القاهرة

بنطلون بـ بطانة .. إطلالة كلاسيكية لـ عبير صبرى فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد

فساتين جريئة.. 5 نجمات أثرن الجدل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي