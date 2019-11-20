رسميا.. اعتماد تقنية خط المرمى للمرة الأولى في تاريخ الكرة الإسبانية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اعتماد تقنية خط المرمى للمرة الأولى فى تاريخ الكرة الإسبانية، بداية من كأس السوبر، التى سوف تقام خلال شهر يناير والمقرر إقامتها بالسعودية.



ووفقًا لتقارير صحفية فإن فيلاسكو كاربالو رئيس المكتب التقني للتحكيم فى الاتحاد الإسباني، أكد أنه سيتم اعتماد تقنية خط المرمى للمرة الأولى، خلال منافسات كأس السوبر الإسباني، فى السعودية، خلال شهر يناير المقبل.



وتعد تقنية خط المرمى التي يتم اعتمادها لمساعدة حكم المباراة، مطبقة بالفعل في عدد من الدوريات منها الدوري الإنجليزي فى التأكد من صحة الهدف.



ويتم تطبيق تقنية الفيديو الـ "VAR"، يتم استخدامها هذا الموسم في الدوري الإسباني، للمرة الأولى.