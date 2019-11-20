موجز السيارات.. التجار يكشفون موعد انخفاض الأسعار والوقت المناسب للشراء.. خطورة تعطيل الثرموستات في الشتاء

خبير سيارات: الألمانية القديمة افضل من الصينية الجديدة.. فيديو



قال معتز عاطف ، خبير السيارات: إن السيارة الألمانية القديمة افضل من السيارة الصينية الجديدة أو الحديثة، لافتًا الى ان اكثر الناس تحب السيارة " الاوتوماتيك" وتتنازل عن إمكانيات كثيرة بالسيارة مقابل ذلك.



رابطة تجار السيارات تكشف موعد انخفاض الأسعار والوقت المناسب للشراء



قالت رابطة تجار السيارات في مصر، إن هناك صعوبة في حدوث تراجع جديد في أسعار السيارات في مصر وبالتالي فمن يرغب في شراء سيارة يمكنه شرائها الآن لأنه لن تحدث تخفيضات جديدة كبيرة



خطورة تعطيل ثرموستات السيارة في الشتاء | وتأثيره على استهلاك الوقود



يلجأ الكثير من السائقين الذين يعانون من مشاكل الحرارة في سيارتهم، لتعطيل الثرموستات خلال فصل الصيف، ظنا منهم ان ذلك يبرد السيارة بشكل اكبر ويحافظ عليها في الطقس الحار، ولكنهم يهملون تشغيله مع بدء فصل الشتاء.



التصرف الصحيح حال وجود مسامير في إطارات السيارة



تتعرض إطارات السيارات بشكل مستمر للظروف الصعبة من السير على الطرق الوعرة وغير الممهدة، فضلا عن الرمال والحصى، والذي يساهم بشكل كبير في تلفها وتآكلها.