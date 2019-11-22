ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب برسم خريطة متكاملة للتعليم الفني وخريجيه.. تفاصيل

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:00 ص
النائب خالد شعبان
النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
Advertisements
أسامة علي
طالب النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعليم العالى، الصناعة، القوى العاملة، لرسم خريطة لإحتياجات سوق العمل من خريجى التعليم الفنى.

وتابع خالد عبد العزيز خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، فى ظل اهتمام الدولة الملموس لتطوير التعليم الفنى سواء من خلال انشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقة، والجامعات التكنولوجية، وكذا تطوير المناهج، لابد من وجود خريطة تشمل اعداد خريجى التعليم الفنى التى يحتاجها سوق العمل وكذا التخصصات المطلوبة واعداد العمالة التى يمكن تصديرها للخارج.

وأكد عضو مجلس النواب،على ضرورة ان يكون هناك ايضا تشريعات وقوانيين وقرارات وزارية وغير ذلك تحكم هذا الشأن جيدا، وان تتولى وزارة القوى العاملة وضع ضوابط عمل خريجى التعليم الفنى وكذا حقوقهم وواجباتهم بما فيها المرتب.

وأشار ان العمالة المدربة عنصر اساسى فى التنمية، وايضا احد عوامل جذب الاستثمار، لان العمالة المدربة والماهرة من ضمان العناصر التى يستكشف احوالها المستثمر قبل ضخ استثماراته.
Advertisements

موضوعات متعلقة

ننفرد بنشر تقرير الحكومة المصرية عن أوضاع حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة بجنيف 13 نوفمبر

برلماني: خريجو التعليم الفني عنصر مهم في تحقيق التنمية والتقدم

برلماني: سمعة المنتجات التصديرية مرتبطة بمهارة العمالة وقدراتها

برلماني: خريجو التعليم الفني يتقاضون أعلى المرتبات بالدول المتقدمة

طارق شوقى: تم افتتاح 11 مدرسة متخصصة فى التكنولوجيا التطبيقية.. برلمانيون: خريجو التعليم الفنى يتقاضون أعلى المرتبات بالدول المتقدمة.. وسمعة المنتجات التصديرية مرتبطة بـ مهارة العمالة وقدراتها

ترشيحاتنا

شاهد مقطع لسيول عجيبة تجرف الأخضر واليابس في عسير بالسعودية

ب5 جنيهات فقط.. تخلصى من البلغم دون أدوية

أهم الاخبار.. وفاة سوزان مبارك شائعة .. لقاء سري بين ترامب ومؤسس فيسبوك.. محمد رمضان يلقي الدولارات على الجمهور

أبرز فيديوهات التوك شو..محمد رمضان يلقي الدولارات على الجمهور.. وتعرف على موقع مدينة بناء الأهرامات المفقودة

بفستان مصنوع من الزجاجات البلاستيك.. درة تبهر متابعيها على انستجرام

عماد متعب يكشف تفاصيل لقائه مع رئيس الزمالك في لندن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيم كاردشيان تمتلك 6 أصابع في قدميها.. والجمهور يسخر منها

ضابط يطير في عرض البحر .. أول تجربة حربية مذهلة للرجل الصاروخي.. فيديو وصور

رغم مرور يومين.. إطلالات النجمات في افتتاح القاهرة السينمائى حديث السوشيال ميديا