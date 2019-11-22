برلماني يطالب برسم خريطة متكاملة للتعليم الفني وخريجيه.. تفاصيل

طالب النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعليم العالى، الصناعة، القوى العاملة، لرسم خريطة لإحتياجات سوق العمل من خريجى التعليم الفنى.



وتابع خالد عبد العزيز خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، فى ظل اهتمام الدولة الملموس لتطوير التعليم الفنى سواء من خلال انشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقة، والجامعات التكنولوجية، وكذا تطوير المناهج، لابد من وجود خريطة تشمل اعداد خريجى التعليم الفنى التى يحتاجها سوق العمل وكذا التخصصات المطلوبة واعداد العمالة التى يمكن تصديرها للخارج.



وأكد عضو مجلس النواب،على ضرورة ان يكون هناك ايضا تشريعات وقوانيين وقرارات وزارية وغير ذلك تحكم هذا الشأن جيدا، وان تتولى وزارة القوى العاملة وضع ضوابط عمل خريجى التعليم الفنى وكذا حقوقهم وواجباتهم بما فيها المرتب.



وأشار ان العمالة المدربة عنصر اساسى فى التنمية، وايضا احد عوامل جذب الاستثمار، لان العمالة المدربة والماهرة من ضمان العناصر التى يستكشف احوالها المستثمر قبل ضخ استثماراته.

