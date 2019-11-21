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طريقة تحضير الشعير في 14 يوما

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
قال الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي العلاج بالنباتات الطبية، إن للشعير فوائد عديدة منها "علاج التهاب الاعصاب - الاكتئاب - الحصوات - ضعف المناعة".

وأضاف أحمد أبو النصر، أن تحضير نبتته الشعير أو عشبة الشعير لالتهاب الاعصاب تحتاج 14 يوم وحصادها وتجفيفها واستخدام ملعقة صغيرة 3 مرات يوميًا.

وكشف عن طريقة تحضير الشعير :

- غسل وتنظيف الشعير جيدا بالماءالبارد .
- ضع ماء فى وعاء على النار حتى يغلى .
- بعد غليان الماء اضف الشعير لمدة نصف ساعة .
- قم بتصفية الماء من حبوب الشعير واحتفظ به مبردا واستهلكه خلال ثلاث ايام .
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