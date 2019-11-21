طريقة تحضير الشعير في 14 يوما

قال الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي العلاج بالنباتات الطبية، إن للشعير فوائد عديدة منها "علاج التهاب الاعصاب - الاكتئاب - الحصوات - ضعف المناعة".
وأضاف أحمد أبو النصر، أن تحضير نبتته الشعير أو عشبة الشعير لالتهاب الاعصاب تحتاج 14 يوم وحصادها وتجفيفها واستخدام ملعقة صغيرة 3 مرات يوميًا.
وكشف عن طريقة تحضير الشعير :
- غسل وتنظيف الشعير جيدا بالماءالبارد .
- ضع ماء فى وعاء على النار حتى يغلى .
- بعد غليان الماء اضف الشعير لمدة نصف ساعة .
- قم بتصفية الماء من حبوب الشعير واحتفظ به مبردا واستهلكه خلال ثلاث ايام .
وأضاف أحمد أبو النصر، أن تحضير نبتته الشعير أو عشبة الشعير لالتهاب الاعصاب تحتاج 14 يوم وحصادها وتجفيفها واستخدام ملعقة صغيرة 3 مرات يوميًا.
وكشف عن طريقة تحضير الشعير :
- غسل وتنظيف الشعير جيدا بالماءالبارد .
- ضع ماء فى وعاء على النار حتى يغلى .
- بعد غليان الماء اضف الشعير لمدة نصف ساعة .
- قم بتصفية الماء من حبوب الشعير واحتفظ به مبردا واستهلكه خلال ثلاث ايام .