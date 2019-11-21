طريقة تحضير الشعير في 14 يوما

قال الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي العلاج بالنباتات الطبية، إن للشعير فوائد عديدة منها "علاج التهاب الاعصاب - الاكتئاب - الحصوات - ضعف المناعة".



وأضاف أحمد أبو النصر، أن تحضير نبتته الشعير أو عشبة الشعير لالتهاب الاعصاب تحتاج 14 يوم وحصادها وتجفيفها واستخدام ملعقة صغيرة 3 مرات يوميًا.



وكشف عن طريقة تحضير الشعير :



- غسل وتنظيف الشعير جيدا بالماءالبارد .

- ضع ماء فى وعاء على النار حتى يغلى .

- بعد غليان الماء اضف الشعير لمدة نصف ساعة .

- قم بتصفية الماء من حبوب الشعير واحتفظ به مبردا واستهلكه خلال ثلاث ايام .

