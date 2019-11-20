ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ندوة تعريفية عن أنشطة مركز متابعة الخريجين بجامعة الفيوم

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:15 م
ندوة تعريفية عن أنشطة
ندوة تعريفية عن أنشطة مركز متابعة الخريجين بجامعة الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، ندوة تعريفية عن أنشطة مركز متابعة الخريجين، والتى حاضر خلالها الدكتور وليد الشيمى مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة، بحضور الدكتور حمادة سعد مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية، والدكتور محمد عبدالرحمن منسق الأنشطة بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب .

واستعرض الدكتور وليد الشيمى أهمية وحدة متابعة الخريجين بالكليات باعتبارها همزة الوصل بين الكلية وخريجيها مضيفًا أن وحدة متابعة الخريجين تعمل على إعداد خريج متميز مؤهل لسوق العمل من خلال عقد عدد من اللقاءات الدورية بين الخريجين والطلاب سواء بالكلية أو فى أماكن عملهم لتبادل الخبرات بينهم

وأشار الدكتور وليد الشيمى إلى أن وحدة متابعة الخريجين داخل الكليات تعمل سنويا على إعداد قاعدة بيانات لطلاب الفرقة الرابعة لتعزيز قنوات الاتصال مع أصحاب الأعمال والخريجين مضيفا بقيام الوحدات على إصدار نشرات دورية وعقد اتفاقات بين الجامعة ومؤسسات سوق العمل كما تعمل الوحدات على تنظيم دورات تدريبية مجانية للطلاب خلال فترة الدراسة مع إصدار كتيب سنويا موضحا جميع بيانات الخريج لسهولة التواصل.

وأوضح الدكتور وليد الشيمى أن وحدات متابعة الخريجين تقيم الملتقيات التوظيفية سنويا بجميع الكليات تستضيف بها العديد من مؤسسات سوق العمل وأصحاب الأعمال لتقديم الدعم للخريج فى إيجاد وظيفة مناسبة طبقا للمؤهلات والتخصصات المتاحة .

الندوة نُظمت تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور إمام عبد الفتاح عميد كلية دار العلوم.
ندوة تعريفية عن أنشطة مركز متابعة الخريجين بجامعة الفيوم
ندوة تعريفية عن أنشطة مركز متابعة الخريجين بجامعة الفيوم
ندوة تعريفية عن أنشطة مركز متابعة الخريجين بجامعة الفيوم
Advertisements

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يحرج مراسل أون سبورت | فيديو

يعادل 15 ضعف قنبلة هيروشيما.. كويكب بـ حجم هرم خوفو في طريقه لدمار الأرض

مش عايز تشوف الفستان .. رانيا يوسف تثير الجدل بسؤال لمذيع عن إطلالتها الجريئة | شاهد

فستان ساحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي .. فيديو

يديران 18 قناة إباحية | ضبط صاحبى شركة يبثان أفلاما مخلة بالاسكندرية | تفاصيل مثيرة

تحذير شديد اللهجة من الملك سلمان لـ إيران

AdvertisementS

صلى الظهر واغتصبها.. التفاصيل الكاملة لقتل عجوز الاسكندرية على يد نجار الموبيليا

الأهلي يحصل على خدمات أسامة جلال لاعب الأولمبي | تفاصيل

مفاجأة مدوية | الخطيب يدعم محمود طاهر فى انتخابات الأهلي القادمة

يديران 18 قناة إباحية | ضبط صاحبى شركة يبثان أفلاما مخلة بالاسكندرية | تفاصيل مثيرة

من 50 لـ 100 جنيه.. تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين

قبل نهاية نوفمبر.. مصر تنتظر التعديل الوزاري .. تسريبات برحيل 20 وزيرا وتوقعات ببقاء مدبولي و4 من حكومته

عقب تحرشها بالرجال في جدة.. فتاة الفيديو الشهير باكية: أنا آسفة.. فيديو

عروسة.. هنا الزاهد تتألق بفستان خيالي في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

بـ فستان قصير.. نرمين الفقى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

ما تنكرش إن تمارا وشها حلو | عماد متعب يمازح رمضان صبحي | شاهد

ليلة تألق فيها النجوم.. 50 صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

شاهد.. أول ظهور لزوجة حسين فهمي في مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش .. مى عمر تتزين بإطلالة لافتة فى افتتاح مهرجان القاهرة

بنطلون بـ بطانة .. إطلالة كلاسيكية لـ عبير صبرى فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد

فساتين جريئة.. 5 نجمات أثرن الجدل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي