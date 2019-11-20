ندوة تعريفية عن أنشطة مركز متابعة الخريجين بجامعة الفيوم

نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، ندوة تعريفية عن أنشطة مركز متابعة الخريجين، والتى حاضر خلالها الدكتور وليد الشيمى مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة، بحضور الدكتور حمادة سعد مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية، والدكتور محمد عبدالرحمن منسق الأنشطة بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب .





واستعرض الدكتور وليد الشيمى أهمية وحدة متابعة الخريجين بالكليات باعتبارها همزة الوصل بين الكلية وخريجيها مضيفًا أن وحدة متابعة الخريجين تعمل على إعداد خريج متميز مؤهل لسوق العمل من خلال عقد عدد من اللقاءات الدورية بين الخريجين والطلاب سواء بالكلية أو فى أماكن عملهم لتبادل الخبرات بينهم





وأشار الدكتور وليد الشيمى إلى أن وحدة متابعة الخريجين داخل الكليات تعمل سنويا على إعداد قاعدة بيانات لطلاب الفرقة الرابعة لتعزيز قنوات الاتصال مع أصحاب الأعمال والخريجين مضيفا بقيام الوحدات على إصدار نشرات دورية وعقد اتفاقات بين الجامعة ومؤسسات سوق العمل كما تعمل الوحدات على تنظيم دورات تدريبية مجانية للطلاب خلال فترة الدراسة مع إصدار كتيب سنويا موضحا جميع بيانات الخريج لسهولة التواصل.





وأوضح الدكتور وليد الشيمى أن وحدات متابعة الخريجين تقيم الملتقيات التوظيفية سنويا بجميع الكليات تستضيف بها العديد من مؤسسات سوق العمل وأصحاب الأعمال لتقديم الدعم للخريج فى إيجاد وظيفة مناسبة طبقا للمؤهلات والتخصصات المتاحة .



