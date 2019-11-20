خماسي المنتخب الأوليمبي يصوت لاختيار أفضل 11 لاعبا افريقيا فى استفتاء كاف

ظهر مجدى عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، بصحبة حمزة عبدالوهاب، مدير شؤون اللاعبين بالجمعية، فى مقر إقامة المنتخب الاولمبي، من أجل تصويت لاعبى المنتخب الاولمبي فى الاستمارات الخاصة بإختيار أفضل 11 لاعبا فى استفتاء كاف، قبل إرسالها بعد ذلك إلى كاف، لإن هذه الاستمارات يوقع عليها لاعبو المنتخبات الأفريقية.



وحرص خماسي المنتخب الأولمبي على المشاركة والتصويت فى الاستفتاء، وعلى رأسهم رمضان صبحي ومصطفى محمد وأكرم توفيق وأحمد فتوح وعمار حمدي.



وتلقت الجمعية المصرية للاعبين المحترفين استمارات التصويت على التشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا لأفضل 11 لاعبا وجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.



وقال مجدى عبد الغنى إن الاتحاد الافريقى للاعبين المحترفين قام بارسال استمارات التصويت الى الجمعية المصرية للاعبين المحترفين لانها المنوطة بعمل الاستفتاء على التشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا لأفضل 11 لاعبا، من خلال البروتوكول الموقع بين الاتحاد الافريقى كاف والاتحاد الدولى للاعبين المحترفين.



وتلقت الجمعية استمارة الاستفتاء من قبل الاتحاد الافريقى بعدما رشح الاتحاد الافريقى قائمة بافضل 55 لاعبا في القارة الأفريقية لهذا العام .



وأضاف عبد الغنى أن القائمة الأفريقية لأفضل اللاعبين هذا العام ضمت 5 من لاعبى المنتخب الوطنى مرشحين للتشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا وهم محمد صلاح وأحمد حجازى وطارق حامد وأحمد المحمدي ومحمد الشناوى.



الجدير بالذكر ان حفل جائزة الكرة الذهبية والأفضل فى إفريقيا والمقرر إقامتها 7 يناير 2020 بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة والتي سيشارك القسم الإفريقى للفيفبرو بها وهو الحفل الذي سيحضره نجوم الكرة الإفريقية والعالمية وضيوف الإتحاد الإفريقى "كاف" من الإتحادات القارية، بالإضافة لرئيس الإتحاد الدولي.