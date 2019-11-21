توقعات الأبراج لمواليد الحمل والثور مهنيا وعاطفيا وصحيا

كشفت مني احمد، خبيرة الأبراج وعلم الفلك عن توقعات الابراج مهنيًا وعاطفيًا و صحيًا منهم برج الحمل والثور.



برج الحمل



مهنيًا: تفانيك في العمل يؤدي دورًا كبيرًا في طرح اسمك لترقية جديدة، وهذا ما يترك انطباعات إيجابية.



عاطفيًا: الغيرة غير المبرّرة تجاه الشريك تؤجج النفور بينكما، وتترك انعكاسات سلبية غير متوقعة.



صحيًا: أنت الوحيد القادر على التخلص من السمنة الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية.



الثور



مهنيًا: تواجهك صعوبات جمة في العمل لكنك تتخطاها قريبًا وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك.



عاطفيًا: إذا واجهتك بعض المشكلات مع الشريك، عليك اللجوء إلى المقرّبين كونهم مرّوا بتجارب مماثلة.



صحيًا: اضطرابات وتشنجات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب.