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مرأة

توقعات الأبراج لمواليد الحمل والثور مهنيا وعاطفيا وصحيا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:58 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
كشفت مني احمد، خبيرة الأبراج وعلم الفلك عن توقعات الابراج مهنيًا وعاطفيًا و صحيًا منهم برج الحمل والثور.

برج الحمل

مهنيًا: تفانيك في العمل يؤدي دورًا كبيرًا في طرح اسمك لترقية جديدة، وهذا ما يترك انطباعات إيجابية.

عاطفيًا: الغيرة غير المبرّرة تجاه الشريك تؤجج النفور بينكما، وتترك انعكاسات سلبية غير متوقعة.

صحيًا: أنت الوحيد القادر على التخلص من السمنة الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية.

الثور

مهنيًا: تواجهك صعوبات جمة في العمل لكنك تتخطاها قريبًا وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك.

عاطفيًا: إذا واجهتك بعض المشكلات مع الشريك، عليك اللجوء إلى المقرّبين كونهم مرّوا بتجارب مماثلة.

صحيًا: اضطرابات وتشنجات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب.
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