برلماني: سمعة المنتجات التصديرية مرتبطة بمهارة العمالة وقدراتها

قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن سمعة المنتجات التصديرية لأى دولة مرتبطة بمدى تملك الدولة بعمالة ماهرة ومؤهلة، معقبا:" كلما كانت العمالة ماهرة فيما تصنع كلما ارتفعت جودة المنتج وسمعته خارجيا".



وأضاف عبد الفتاح يحيى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى واكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لقائه مع وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني، عن تطلع مصر لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع ألمانيا، خاصة في مجال التعليم الأساسي والفني.



وتابع: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مدركة تماما تجاه الدولة المصرية فى تطوير التعليم الفنى لتوفير احتياجات السوق الحالي والمستقبلي من العاملة المدربة والمؤهلة، وأصبح مجهودها فى هذا الشأن ملموسا من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشراكة بين الدولة والصناعة ومؤسسات دولية لاعتماد الجود.



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك تغيرا ملحوظا في تقبل الناس للتعليم الفني أو في تصور التعليم الفني، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المحاور لتوفير احتياجات السوق الحالي والمستقبلي.



لافتا إلى وجود اتفاقات ثنائية مع ألمانيا للمساعدة في إقامة أكاديمية لتخريج معلمي التعليم الفني وهيئة مستقلة للتعليم الفني للارتفاع بمستوى التعليم الفني عموما، مؤكدا أنه تم دراسة احتياجات العمل في السوق المصري وفي الدول الأخرى مثل ألمانيا وإيطاليا، للوفاء باحتياجات السوق الداخلي وكذلك تصدير العمالة، لافتا إلى أن هذه الدول تحتاج عمالة مدربة لذلك يقوموا بمساعدة مصر.