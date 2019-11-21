ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: سمعة المنتجات التصديرية مرتبطة بمهارة العمالة وقدراتها

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:04 ص
النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحيى امين سر لجنة القوى العاملة
Advertisements
أسامة علي
قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن سمعة المنتجات التصديرية لأى دولة مرتبطة بمدى تملك الدولة بعمالة ماهرة ومؤهلة، معقبا:" كلما كانت العمالة ماهرة فيما تصنع كلما ارتفعت جودة المنتج وسمعته خارجيا".

وأضاف عبد الفتاح يحيى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى واكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لقائه مع وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني، عن تطلع مصر لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع ألمانيا، خاصة في مجال التعليم الأساسي والفني.

وتابع: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مدركة تماما تجاه الدولة المصرية فى تطوير التعليم الفنى لتوفير احتياجات السوق الحالي والمستقبلي من العاملة المدربة والمؤهلة، وأصبح مجهودها فى هذا الشأن ملموسا من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشراكة بين الدولة والصناعة ومؤسسات دولية لاعتماد الجود.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك تغيرا ملحوظا في تقبل الناس للتعليم الفني أو في تصور التعليم الفني، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المحاور لتوفير احتياجات السوق الحالي والمستقبلي.

لافتا إلى وجود اتفاقات ثنائية مع ألمانيا للمساعدة في إقامة أكاديمية لتخريج معلمي التعليم الفني وهيئة مستقلة للتعليم الفني للارتفاع بمستوى التعليم الفني عموما، مؤكدا أنه تم دراسة احتياجات العمل في السوق المصري وفي الدول الأخرى مثل ألمانيا وإيطاليا، للوفاء باحتياجات السوق الداخلي وكذلك تصدير العمالة، لافتا إلى أن هذه الدول تحتاج عمالة مدربة لذلك يقوموا بمساعدة مصر.
Advertisements

ترشيحاتنا

أنا مركز في البطولة .. عبدالرحمن مجدي يوجه رسالة اعتذار لـ جماهير الأهلي

ميدو يستبعد تتويج محمد صلاح بجائزة الأفضل في أفريقيا لهذا السبب

مي عمر تتخلى عن جزء من فستانها بالقاهرة السينمائي .. تفاصيل

تعثر أولى صفقات الزمالك خلال الميركاتو الشتوي .. اقرأ التفاصيل

عمرها الافتراضي 30 عاما .. رئيس مصنع 200 الحربي: إنشاء دبابة القتال الرئيسية بأيدٍ مصرية

ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى

AdvertisementS

شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور

اخبار الفن .. طرد سما المصري من القاهرة السينمائي .. أول ظهور لزوجة حسين فهمي .. سر غياب عادل إمام

انتقادات حادة .. سما المصري تتعرض لهجوم عنيف بسبب الطرحة والفستان الجريء

أفعى الكوبرا العربية تغدر بمدربها وتفتك بذراعه أمام الجمهور بالسعودية.. صور

أنا مركز في البطولة .. عبدالرحمن مجدي يوجه رسالة اعتذار لـ جماهير الأهلي

هل انتهى ملك اليمين في الإسلام .. الإفتاء توضح حكم من يعاشر خادمته على أنها من العبيد .. فيديو

الهارب محمد علي يعترف بتمويله من الجماعات الإرهابية

15 فائدة لتناول الموز الأسود

ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى

هنا الزاهد وأيتن عامر.. فساتين النجمات تكشف فقدان الوزن.. من الأكثر رشاقة؟

بالأحمر الناري وحذاء غريب .. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار

بين الجراءة و الغرابة والأناقة.. 7 فساتين حديث السوشيال ميديا أبرزها لـ رانيا يوسف وهنا الزاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. شاهد إطلالات زوجات النجوم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بعد خسارة وزنها.. أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها بفستان أنيق

أفعى الكوبرا العربية تغدر بمدربها وتفتك بذراعه أمام الجمهور بالسعودية.. صور