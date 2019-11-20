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رياضة

مدافع جنوب أفريقيا: إنه الجانب السيئ لكرة القدم.. ومصر استحقت الفوز

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:17 م
دافيد نوتواني مدافع
دافيد نوتواني مدافع منتخب جنوب إفريقيا
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محمد رشاد
صرح دافيد نوتواني مدافع منتخب جنوب إفريقيا تحت 23 عامًا، بأن فريقه خسر أما مصر في نصف النهائي بسبب ما أسماه "الجانب السيئ لكرة القدم".

وقال نوتواني في تصريحاته لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "ركلة الجزاء، حسنًا، لا أعلم، لكني شاهدتها، لا أعلم ماذا أقول، لقد شاهدناها جميعًا."

وتقدم المنتخب المصري على نظيره الجنوب إفريقي من ركلة جزاء بداعي لمسة اليد، وسط شكوك حول تموقع المدافع في منطقة جزاء فريقه من خارجها، في اللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف دون رد.

وتابع: "لكن الأمر لا يتعلق بمصر، إنها بطولة كبيرة، أحدهم تحدث عن حكم الفيديو المساعد، لماذا لم يتم استخدام حكم الفيديو المساعد؟ لكن الأمر لا يتعلق بمصر، إنها كرة القدم، لكن الجانب السيئ من اللعبة."

وأضاف: "لدي الفيديو على الهاتف، كانت خارج منطقة الجزاء، لكني لا أرغب في إفساد الموقف في لمصر، وبالطبع في الدقيقة 80 كان هناك خطأ لصالحنا، حسنًا إنها كرة القدم، لقد تقبلنا الموقف، وعلينا التقدم للأمام".

واختتم قائلًا: "ارتكبنا أخطاء، يمكنك أن ترى أن اللاعبين لم يتمكنوا من تقبل قرار ركلة الجزاء، لكن مصر كانت تستحق الفوز بثلاثة أهداف كي أكون أمينًا".
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