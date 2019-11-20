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مرأة

بنطلون بـ بطانة .. إطلالة كلاسيكية لـ عبير صبرى فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:10 م
عبير صبرى
عبير صبرى
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هاجر هانئ
شاركت المذيعة إنجى علي متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، مقطع فيديو كشفت خلاله عن إطلالة الفنانة عبير صبرى، خلال مشاركتها فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الحالية الـ 41.

وظهرت عبير صبرى فى الفيديو بجمبسوت باللون الروز، مرتدية بلوزة بصيحة الكتف الواحده، ونسقت معهما بنطلون مطرزا ببطانة قصيرة.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.

 
بنطلون بـ بطانة .. إطلالة كلاسيكية لـ عبير صبرى فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد
بنطلون بـ بطانة .. إطلالة كلاسيكية لـ عبير صبرى فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد
بنطلون بـ بطانة .. إطلالة كلاسيكية لـ عبير صبرى فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد
بنطلون بـ بطانة .. إطلالة كلاسيكية لـ عبير صبرى فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد
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