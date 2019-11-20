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رياضة

أحمد عصام يقود أوركسترا الألعاب النارية في ختام أمم أفريقيا

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:17 م
أحمد عصام قائد أوركسترا
أحمد عصام قائد أوركسترا الألعاب النارية
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يسرى غازى
يعود أحمد عصام قائد أوركسترا الألعاب النارية من جديد للظهور في ختام بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، بالاتفاق مع شركة بريزنتيشن المسئولة عن الحفل التي يتراس مجلس إدارتها منتصر النبراوي، عقب النجاح الكبير الذي حققه في حفل افتتاح البطولة، بعد أن نال عرض الألعاب النارية اشادة الجميع سواء في مصر أو على مستوى العالم.

ويعد أحمد عصام واحداً من أفضل مصممي عروض الألعاب النارية ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم، من خلال استخدام أحدث الأساليب وإدخال التكنولوجيا المتقدمة، ليضاهي أفضل العاملين في هذا المجال عالميًا.

ويحضر أحمد عصام عرضًا جذابًا ومشوقًا في حفل الختام، سيكون بمثابة المفاجأة واستكمالًا لمسلسل نجاحات حفل الافتتاح الذي لفت انتباه جميع متابعي كرة القدم على مستوى العالم.
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