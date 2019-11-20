منافسة كبرى وصفقات ضخمة بمعرض الطيران في دبي.. 16 صفقة للقوات المسلحة بـ18 مليار درهم في يومه الثالث

تتجه أنظار المهتمين بالصناعات الدفاعية إلى دبي التي تستضيف أحد أكبر معارض الطيران في العالم الذي انطلق الأحد الماضي.



وأعلن وكيل وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن إبرام 16 صفقة في اليوم الثاني لمعرض دبي الدولي للطيران 2019، بقيمة تقارب الـ7 مليارات درهم.



وأكد وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة الرئيس التنفيذي للجنة العسكرية، المنظمة للمعرض، والمتحدث الرسمي باسم معرض دبي الدولي للطيران 2019، اللواء الركن طيار عبدالله السيد الهاشمي عن إبرام 15 صفقة في اليوم الثالث للمعرض بقيمة تفوق 3 مليارات درهم، ما يرفع إجمالي صفقات القوات المسلحة خلال العرض إلى 18 مليار درهم.



وتضمنت صفقات اليوم الثالث شراء 24 طائرة من طراز، B 250 وهي طائرات إسناد جوي قريب لدعم القوات الجوية والدفاع الجوي من شركة كاديس (CADUS) الإماراتية.



وأوضح الهاشمي في مؤتمر صحفي أن مجموع قيمة العقود التي أبرمت خلال الأيام الثلاثة الأولى للمعرض بلغت 17 مليارًا و811 مليونًا و852 ألفًا و862 درهمًا، حيث بلغت قيمة العقود في اليوم الأول 8 مليارات درهم، ونحو 7 مليارات في اليوم الثاني، ونحو 3 مليارات في اليوم الثالث.



وكشف الهاشمي عن التعاقد مع شركة (MBDA FRANCE)لصيانة ذخائر طائرات ميراج 2000 بقيمة مليار و281 مليونًا و400 ألف درهم، كما تم التعاقد مع شركة (GAL)، لتطوير أنظمة إلكترونية لصالح القوات المسلحة بقيمة 241 مليونًا و315 ألفًا و520 درهمًا، و التعاقد مع شركة (Ahmed almazroei metal industries)، لتوفير الإسناد الفني وقطع الغيار لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 8 ملايين درهم.



وشملت القائمة أيضًا شركة هاريس، لشراء أجهزة إشارية واتصالات بـ49 مليونًا و782 ألفًا و289 درهمًا، كما تم التعاقد مع شركة (ABU dhabi quality and conformity council) لتقديم خدمات المعايرة والتدريب والاستشارات بقيمة 20 مليون درهم.



وأضاف أنه تم التعاقد كذلك مع شركة (Northrop Grumman intenational) لتوفير خبراء فنيين للمعاونة الفنية لنظام السيطرة بقيمة 32 مليونًا و940 ألفًا و166درهمًا.



كما جرى التعاقد مع شركة أداسي لشراء طائرات مسيرة وتقديم خدمات المساندة الفنية بقيمة 129 مليوناًَ و754 ألفًا و 574 درهمًا، كما تم التعاقد مع شركة "لوكيد مارتن"، لشراء مشبهات لطائرة f-61 بقيمة 533 مليونًا و319 ألفًا و600 درهم.



وضمت القائمة أيضًا التعاقد مع شركة (mag ds corp) لشراء وتعديل طائرات ( Cessna) بقيمة 220 مليونًا، و380 ألف درهم، والتعاقد كذلك مع شركة( ADVANCE NAVIGATION7 POSITIONING CORPORATION) ، لشراء أجهزة هبوط آلي (TTLS) بقيمة 36 مليونًا و698 ألفًا و896 درهما.ً



وتم كذلك التعاقد مع شركة HELLINEC لتدريب فنيين بقيمة 19 مليونًا، و79 ألفًا و760 درهمًا، إضافة إلى التعاقد مع شركة إنترناشيونال جولدن جروب لتقديم مساندة فنية للأهداف الأرضية المتحركة بقيمة 13 مليونًا و651 ألفًا و871 درهمًا، إلى جانب التعاقد مع KBP، لتوفير قطع غيار نظام الدفاع الجوي البانزر بقيمة 13 مليونًا، و651 ألفًا و871 درهمًا.



وقال إنه تم التعاقد مع شركة (HANWAHA CORPORATION) لشراء ذخائر مختلفة بقيمة 220 مليونا و 380 ألف درهم، ومع (LEONARDA)، لشراء طائرات (AW139) بقيمة 155 مليونا و 592 ألف درهم، والتعاقد مع شركة (GLOBAL INDUSTRIAL& DEFENCE SOLUTIONS)، لشراء أنظمة الذخائر (فيوزات) بقيمة 33 مليونا و57 ألف درهم.