ولي أمر طالب تحرر محضرًا ضد مدير إدارة طوخ التعليمية لاحتجاز نجلها بنقطة الشرطة

تقدمت "أ م ك" والدة طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة طنط الجزيرة بطوخ ببلاغ إلى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير نيابة بنها ثالث ضد مدير إدارة طوخ التعليمية وإدارة المدرسة وقيد المحضر تحت رقم 569 بتاريخ 19 نوفمبر 2019.





واتهمت ولية أمر الطالب مدير إدارة طوخ التعليمية وإدارة المدرسة بالتعدي على نجلها واستدعاء الشرطة له بدون وجه حق مما تسبب في أضرار نفسية واجتماعية وتربوية بالغة للطالب ولأسرته، وطالبت والدة الطالب بمعاقبة المتسببين في الواقعة.





من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن حقيقة الواقعة تعود إلى 4 أيام ماضية حيث تطاول الطالب على مدرس مادة الرياضيات بالفصل خلال اليوم الدراسي وحدثت حالة من الهياج داخل المدرسة حيث تقع المدرسة ضمن مجمع مدارس بالقرية وتم على الفور إبلاغ عمدة القرية بإرسال 2 خفراء وتم اصطحاب الطالب والمدرس لدوار العمدة والشروع في تحرير محضر لهما بالواقعة واحتجازهما سويا للتحقيق.



