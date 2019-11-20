ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ولي أمر طالب تحرر محضرًا ضد مدير إدارة طوخ التعليمية لاحتجاز نجلها بنقطة الشرطة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:47 م
ولي أمر طالب تحرر
ولي أمر طالب تحرر محضرا ضد مدير إدارة طوخ التعليمية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تقدمت "أ م ك" والدة طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة طنط الجزيرة بطوخ ببلاغ إلى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير نيابة بنها ثالث ضد مدير إدارة طوخ التعليمية وإدارة المدرسة وقيد المحضر تحت رقم 569 بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

واتهمت ولية أمر الطالب مدير إدارة طوخ التعليمية وإدارة المدرسة بالتعدي على نجلها واستدعاء الشرطة له بدون وجه حق مما تسبب في أضرار نفسية واجتماعية وتربوية بالغة للطالب ولأسرته، وطالبت والدة الطالب بمعاقبة المتسببين في الواقعة.

من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن حقيقة الواقعة تعود إلى 4 أيام ماضية حيث تطاول الطالب على مدرس مادة الرياضيات بالفصل خلال اليوم الدراسي وحدثت حالة من الهياج داخل المدرسة حيث تقع المدرسة ضمن مجمع مدارس بالقرية وتم على الفور إبلاغ عمدة القرية بإرسال 2 خفراء وتم اصطحاب الطالب والمدرس لدوار العمدة والشروع في تحرير محضر لهما بالواقعة واحتجازهما سويا للتحقيق.

وأضاف أنه لم يتم حجز الطالب بنقطة الشرطة بالقرية مدة 5 ساعات كما ادعت والدته في المحضر وتم تشكيل لجنة من إدارة طوخ التعليمية وأمن الإدارة والتعليم الثانوي والشئون القانونية وتم التحقيق بالواقعة وأسفر عن توقيع جزاء على مدرس المادة 3 أيام لحملة "خرطوم ومحاولة ضرب الطالب" وتوقيع جزاء يوم على كلا من مدير المدرسة ومشرف الأمن والأخصائي الاجتماعي وتوقيع لائحة الانضباط على الطالب حسب الواقعة.
Advertisements

ترشيحاتنا

بالريش .. مى عمر تتزين بإطلالة لافتة فى افتتاح مهرجان القاهرة

صلى الظهر واغتصبها.. التفاصيل الكاملة لقتل عجوز الاسكندرية على يد نجار الموبيليا

ليلى علوي: عرض أفلام جديدة لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي

كارثة.. حازم إمام ينتقد مطالبة الجبلاية بإقالة حسام البدري

بعد تراجع الدولار .. الغرف التجارية تطرح مبادرة لخفض أسعار السلع في الأسواق

سجين ببرج العرب يبكي على الهواء.. وأحمد موسى يقبل رأسه.. فيديو

AdvertisementS

وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى

الأهلي يحصل على خدمات أسامة جلال لاعب الأولمبي | تفاصيل

صلى الظهر واغتصبها.. التفاصيل الكاملة لقتل عجوز الاسكندرية على يد نجار الموبيليا

مفاجأة مدوية | الخطيب يدعم محمود طاهر فى انتخابات الأهلي القادمة

يديران 18 قناة إباحية | ضبط صاحبى شركة يبثان أفلاما مخلة بالاسكندرية | تفاصيل مثيرة

عقب تحرشها بالرجال في جدة.. فتاة الفيديو الشهير باكية: أنا آسفة.. فيديو

عروسة.. هنا الزاهد تتألق بفستان خيالي في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

اخبار النادي الاهلي .. رحيل رمضان صبحي والتعاقد مع أسامة جلال.. الخطيب يدعم محمود طاهر فى الانتخابات

من 50 لـ 100 جنيه.. تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

بـ فستان قصير.. نرمين الفقى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

شاهد | رضوى الشربيني بفستان غريب فى حفل مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تألق النجوم على السجادة الحمراء.. 115 صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

الأبيض اللامع.. إطلالة دينا الشربينى فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى | شاهد