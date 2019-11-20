انطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي بـ أفريقيا.. 6 ديسمبر

ينطلق المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في أفريقيا، في نسخته الأولى، في 6 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادة اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد كونفيدرالية الاتحادات الأفريقية، وعدة اجتماعات تحضيرية مع د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة .





ومن المقرّر أن يستمر المؤتمر من 6 - 8 ديسمبر، يتخلله عدة مفاجآت ستعلن في وقتها، كما ستعقد عدة ندوات بقيادة اكاديمين وحضور لبعض الوزراء ونظرائهم من الدول الأفريقية.



