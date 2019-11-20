ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

انطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي بـ أفريقيا.. 6 ديسمبر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:12 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الرياضة
ينطلق المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في أفريقيا، في نسخته الأولى، في 6 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادة اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد كونفيدرالية الاتحادات الأفريقية، وعدة اجتماعات تحضيرية مع د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة .

ومن المقرّر أن يستمر المؤتمر من 6 - 8 ديسمبر، يتخلله عدة مفاجآت ستعلن في وقتها، كما ستعقد عدة ندوات بقيادة اكاديمين وحضور لبعض الوزراء ونظرائهم من الدول الأفريقية.

وسيشهد المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في أفريقيا، تسليم جائزة الرياضة الأفريقية في حفل الختام.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد خلعها للحجاب .. حلا شيحة لأول مرة من القاهرة السينمائي تعلن عن مفاجأة لجمهورها

بـ كب أسود.. درة بإطلالة غريبة في أحدث ظهور لها تدعو للأمل

فساتين جريئة.. 5 نجمات أثرن الجدل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو وصور

بـ فستان راقٍ .. هند صبرى تخطف الأنظار في افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد

فوق الـ50 ولسة شباب.. شاهد نجمات تألقن في افتتاح القاهرة السينمائي أبرزهن ليلى علوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش .. مى عمر تتزين بإطلالة لافتة فى افتتاح مهرجان القاهرة

بنطلون بـ بطانة .. إطلالة كلاسيكية لـ عبير صبرى فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد

فساتين جريئة.. 5 نجمات أثرن الجدل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي