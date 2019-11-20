انطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي بـ أفريقيا.. 6 ديسمبر

ينطلق المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في أفريقيا، في نسخته الأولى، في 6 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادة اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد كونفيدرالية الاتحادات الأفريقية، وعدة اجتماعات تحضيرية مع د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة .
ومن المقرّر أن يستمر المؤتمر من 6 - 8 ديسمبر، يتخلله عدة مفاجآت ستعلن في وقتها، كما ستعقد عدة ندوات بقيادة اكاديمين وحضور لبعض الوزراء ونظرائهم من الدول الأفريقية.
وسيشهد المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في أفريقيا، تسليم جائزة الرياضة الأفريقية في حفل الختام.