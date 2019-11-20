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توك شو

نزيلان في سجن برج العرب: نتلقى أفضل رعاية طبية.. فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:17 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال أحد نزلاء سجن برج العرب، إنهم يتلقون أفضل معاملة داخل السجن، مضيفا:" يتم تقديم الرعاية الطبية لـي بشكل كامل مع توفير العلاج ويتم تنفيذ أي طلب ".

وأضاف آخر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أُعالج من ضمور في المخ والأعصاب والعضلات، وأنا متواجد في السجن منذ عامين بسبب المخدرات".

وتابع النزيل:" لا أشتكي من شيء داخل المستشفى على الإطلاق ويتم تقديم الرعاية الطبية لي على اعلى مستوى".
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