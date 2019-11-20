نزيلان في سجن برج العرب: نتلقى أفضل رعاية طبية.. فيديو

قال أحد نزلاء سجن برج العرب، إنهم يتلقون أفضل معاملة داخل السجن، مضيفا:" يتم تقديم الرعاية الطبية لـي بشكل كامل مع توفير العلاج ويتم تنفيذ أي طلب ".



وأضاف آخر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أُعالج من ضمور في المخ والأعصاب والعضلات، وأنا متواجد في السجن منذ عامين بسبب المخدرات".



وتابع النزيل:" لا أشتكي من شيء داخل المستشفى على الإطلاق ويتم تقديم الرعاية الطبية لي على اعلى مستوى".

