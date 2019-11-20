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رياضة

أحمد عبد الله: شكرا على مساندة الجماهير التي زادت من قوة المنتخب الأولمبي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:13 م
المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
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يسرى غازى
أكد أحمد عبد الله المشرف على المنتخب الأوليمبي ان الجماهير المصرية احتشدت في استاد القاهرة لدعم الفريق بعد أن أظهر ما لديه في المباراة الأولى.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "أشكر الجمهور على الدعم الكبير للفريق، كما أشكر اللاعبين والجهاز الفني على تحمل المسئولية".

وتأهلت مصر إلى أوليمبياد طوكيو 2020، بعد تغلبها في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة على جنوب إفريقيا لتتأهل للنهائي أمام كوت ديفوار.

وأضاف عبد الله: "الجمهور شعر أن اللاعبين رجال يستحقون الدعم والمساندة، وحضروا بكثافة لدعمهم وكان الفريق عند حسن ظنهم".

وتابع المشرف على الفريق: "الجمهور هو العامل الأول في أي إنجاز يتحقق، وجوده كان مؤثرًا ونتمنى أن يتواجد بنفس الكثافة في النهائي".

وتمنى احمد عبد الله ان يستمر الدعم الجماهيري ولكن للفريق الأول لدعمه على تقديم نتائج أفضل، خاصة بعد عودة المصابين وانضمام نجوم المنتخب الأوليمبي.
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