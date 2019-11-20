ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير حول توقع زيادة الناتج المحلي: يؤدي لتراجع الدولار وارتفاع قيمة الجنيه

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:30 م
الناتج المحلي
الناتج المحلي
Advertisements
مايكل عياد
أكد كريم عادل الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الناتج المحلي من شأنه توفير العملة الصعبة، عن طريق التصدير أو خفض معدل الاستيراد، ومن ثم تقليل سعر الدولار وخفض أسعار المنتجات المحلية للمواطنين.

وأضاف "عادل" في تصريحات لـ"صـدى البلد"، أن زيادة الناتج المحلي تعني بشكل مباشر ارتفاع قيمة الجنيه، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بخزائن الدولة، ومن ثم تكون تلك رسالة إلى المستثمرين تؤكد اتساع الاقتصاد المصري لاستيعاب استثماراتهم.

ونشرت العديد من المواقع الإخبارية توقعت لمجلة الإيكونوميست الإنجليزية حدوث نمو فى الناتج المحلى المصرى فى 2020-2021، بنسبة تصل إلى 5.8%، بعد أن كانت 5.6% فى عام 2018-2019.

وذكر منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020 / 2021)، الذي أصدرته وزارة المالية ، أنه من المستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4ر6% مقارنة بمعدل نمو متوقع 6% بموازنة 2019 / 2020.
Advertisements

ترشيحاتنا

فستان ساحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي .. فيديو

أودينيزى الإيطالى يقطع الطريق على الأهلى لضم رمضان صبحى نهائيا

فستان ملفت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة السينمائي | شاهد

شاهد | رضوى الشربيني بفستان غريب فى حفل مهرجان القاهرة السينمائي

رونالدينو .. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة | شاهد

بعد اختيارها الأكثر تأثيرا في الموضة.. 20 إطلالة أنيقة لـ ميجان ميركل

AdvertisementS

وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى

الأهلي يحصل على خدمات أسامة جلال لاعب الأولمبي | تفاصيل

صلى الظهر واغتصبها.. التفاصيل الكاملة لقتل عجوز الاسكندرية على يد نجار الموبيليا

مفاجأة مدوية | الخطيب يدعم محمود طاهر فى انتخابات الأهلي القادمة

يديران 18 قناة إباحية | ضبط صاحبى شركة يبثان أفلاما مخلة بالاسكندرية | تفاصيل مثيرة

عقب تحرشها بالرجال في جدة.. فتاة الفيديو الشهير باكية: أنا آسفة.. فيديو

عروسة.. هنا الزاهد تتألق بفستان خيالي في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

اخبار النادي الاهلي .. رحيل رمضان صبحي والتعاقد مع أسامة جلال.. الخطيب يدعم محمود طاهر فى الانتخابات

من 50 لـ 100 جنيه.. تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

بـ فستان قصير.. نرمين الفقى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

شاهد | رضوى الشربيني بفستان غريب فى حفل مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تألق النجوم على السجادة الحمراء.. 115 صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

الأبيض اللامع.. إطلالة دينا الشربينى فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى | شاهد