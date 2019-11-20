خبير حول توقع زيادة الناتج المحلي: يؤدي لتراجع الدولار وارتفاع قيمة الجنيه

أكد كريم عادل الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الناتج المحلي من شأنه توفير العملة الصعبة، عن طريق التصدير أو خفض معدل الاستيراد، ومن ثم تقليل سعر الدولار وخفض أسعار المنتجات المحلية للمواطنين.



وأضاف "عادل" في تصريحات لـ"صـدى البلد"، أن زيادة الناتج المحلي تعني بشكل مباشر ارتفاع قيمة الجنيه، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بخزائن الدولة، ومن ثم تكون تلك رسالة إلى المستثمرين تؤكد اتساع الاقتصاد المصري لاستيعاب استثماراتهم.



ونشرت العديد من المواقع الإخبارية توقعت لمجلة الإيكونوميست الإنجليزية حدوث نمو فى الناتج المحلى المصرى فى 2020-2021، بنسبة تصل إلى 5.8%، بعد أن كانت 5.6% فى عام 2018-2019.



وذكر منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020 / 2021)، الذي أصدرته وزارة المالية ، أنه من المستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4ر6% مقارنة بمعدل نمو متوقع 6% بموازنة 2019 / 2020.

