بيليه: صعود فلامنجو لنهائي ليبرتادوريس مفاجأة.. وأتوقع مباراة قوية أمام ريفر بليت

قال الأسطورة البرازيلي بيليه، المتوج مرتين بلقب كوبا ليبرتادوريس مع سانتوس، الأربعاء في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) إنه تفاجأ شخصيا بـ"صعود" فلامنجو البرازيلي لنهائي كوبا ليبرتادوريس، في الوقت الذي توقع فيه مواجهة "قوية" أمام ريفر بليت مساء السبت المقبل على ملعب (المونومنتال) في العاصمة البيروانية ليما.



وأكد بيليه في تصريحاته من داخل المتحف الذي يحمل اسمه بمدينة سانتوس "كان صعود فلامنجو مفاجئا بالنسبة لنا جميعا. ما حدث أمر رائع للغاية".



وحذر بطل العالم 3 مرات مع "السيليساو" أعوام (1958 و1962 و1970) من أن الأندية الأرجنتينية "دائما ما تكون صعبة"، ولكنه لم يبد أي شكوك في أنها ستكون "مباراة رائعة" لجماهير كرة القدم.



ونصح صاحب الـ79 عاما لاعبي فلامنجو بـ"الانشغال بفريقهم" و"لعب كرة قدم"، وتجنب أي استفزازات داخل المستطيل الأخضر.



وأوضح "استفزازات الأرجنتينيين التي يتحدث عنها الجميع، هو مثل استفزاز الأوروجوانيين، على حسب الفريق الذي يلعب، التشيليون أيضا يتصرفون هكذا، هذه أشياء تحدث داخل الملعب".



وأكد أيضا أنه كان يتعرض لاستفزازات داخل الملعب عندما كان لاعبا، وكذلك جارينشا، مثلما هو الحال اليوم مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.



وتوج "الجوهرة السمراء" بقميص سانتوس بلقب كوبا ليبرتادوريس مرتين متتاليتين في 1962 و1963، حيث يحمل بيليه ذكرى خاصة للمناسبة الثانية التي توج فيها باللقب على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني، عندما احتفل بالتتويج باللقب في عقر دار الفريق الأرجنتيني (لا بومبونيرا)، بالفوز في الإياب (1-2)، والذي شهد تسجيل الأسطورة البرازيلي هدف فريقه الثاني.



وقال في هذا الصدد "لا يمكنني نسيان هذه المباراة، نهائي بطولة، أمام فريق منافس، جار، أرجنتيني. هي أحد الأشياء التي لا يمكن نسيانها، لأننا كنا قلقين للغاية قبل هذه المباراة، ذاك التوتر، لقد كانت أجواء رائعة لا يمكن نسيانها".



وفي حالة تتويج فلامنجو السبت على حساب حامل اللقب ريفر بليت باللقب القاري، الثاني في تاريخه بعد نسخة 1981، فسيكون على أعتاب الجمع بينه وبين لقب الدوري المحلي، ينفرد فلامنجو بالصدارة برصيد 81 نقطة وبفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه بالميراس قبل 4 جولات من النهاية، ليكرر انجاز سانتوس الذي حقق هذا الأمر في العامين المتتاليين الذين توج فيها باللقب مع بيليه.