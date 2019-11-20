ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة الانقطاع.. تطوير وصيانة الكهرباء بالعزب والنجوع بمركز سنورس في الفيوم

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:25 م
تطوير وصيانة الكهرباء
تطوير وصيانة الكهرباء
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
تقدمت لجنة حزب الوفد بسنورس برئاسة رجل الأعمال علي هارون والإعلامي عبدالله حمد نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة العلاقات العامة لحزب الوفد بالفيوم بعدة طلبات رسمية لتطوير قطاع الكهرباء بضواحي مركز سنورس وبالتحديد عزبة عبدالله حبيب منشأة طنطاوي لرفع التيار العالي من فوق الكتلة السكنية واستبداله بكابلات أرضية ونقل محول الكهرباء خارج الكتلة السكنية.

وأيضا نقل محول عزبة منصور خارج الكتلة السكنية واعتماد كشك لمحول عزبة عمار الجرمي لخطورة الكابلات المكشوفة خارج المحول .

ووافق المهندس على محمود رئيس قطاع كهرباء الفيوم على الطلبات وقامت اللجان المختصة بمعاينة هذه المشكلات على أرض الواقع.

وبدأت إجراءات التطوير من الوحدة المحلية منشأة طنطاوي برئاسة محمود عبدالمنعم مطاوع رئيس الوحدة المحلية باجراء كل المعاينات المطلوبة.

كما تتوجه لجنة حزب الوفد بسنورس بالشكر لرئيس قطاع كهرباء الفيوم على استجابته لصرف محول كهرباء للمزارعين شمال بحيرة قارون سيد عبدالصادق بشير وعبدالمولي سيف ووجه المزارعون الشكر لحزب الوفد لحصوله على الموافقات وصرف المحول لهم .

لمواجهة الانقطاع.. تطوير وصيانة الكهرباء بالعزب والنجوع بمركز سنورس في الفيوم
لمواجهة الانقطاع.. تطوير وصيانة الكهرباء بالعزب والنجوع بمركز سنورس في الفيوم
لمواجهة الانقطاع.. تطوير وصيانة الكهرباء بالعزب والنجوع بمركز سنورس في الفيوم
لمواجهة الانقطاع.. تطوير وصيانة الكهرباء بالعزب والنجوع بمركز سنورس في الفيوم
Advertisements

ترشيحاتنا

مش عايز تشوف الفستان .. رانيا يوسف تثير الجدل بسؤال لمذيع عن إطلالتها الجريئة | شاهد

فستان ملفت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة السينمائي | شاهد

3 مذيعات بإطلالات جريئة .. إنجي علي بالأسود .. وجاسمين طه زكي بالأوف وايت.. وبوسي شلبي أسود في أبيض بـ القاهرة السينمائي

صلى الظهر واغتصبها.. التفاصيل الكاملة لقتل عجوز الاسكندرية على يد نجار الموبيليا

ليلة تألق فيها النجوم.. 50 صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

بالطرحة.. سما المصرى تثير الجدل فى افتتاح القاهرة السينمائى.. شاهد

AdvertisementS

وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى

الأهلي يحصل على خدمات أسامة جلال لاعب الأولمبي | تفاصيل

صلى الظهر واغتصبها.. التفاصيل الكاملة لقتل عجوز الاسكندرية على يد نجار الموبيليا

مفاجأة مدوية | الخطيب يدعم محمود طاهر فى انتخابات الأهلي القادمة

يديران 18 قناة إباحية | ضبط صاحبى شركة يبثان أفلاما مخلة بالاسكندرية | تفاصيل مثيرة

عقب تحرشها بالرجال في جدة.. فتاة الفيديو الشهير باكية: أنا آسفة.. فيديو

عروسة.. هنا الزاهد تتألق بفستان خيالي في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

اخبار النادي الاهلي .. رحيل رمضان صبحي والتعاقد مع أسامة جلال.. الخطيب يدعم محمود طاهر فى الانتخابات

من 50 لـ 100 جنيه.. تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

بـ فستان قصير.. نرمين الفقى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

شاهد | رضوى الشربيني بفستان غريب فى حفل مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تألق النجوم على السجادة الحمراء.. 115 صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

الأبيض اللامع.. إطلالة دينا الشربينى فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى | شاهد