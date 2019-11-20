لمواجهة الانقطاع.. تطوير وصيانة الكهرباء بالعزب والنجوع بمركز سنورس في الفيوم

تقدمت لجنة حزب الوفد بسنورس برئاسة رجل الأعمال علي هارون والإعلامي عبدالله حمد نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة العلاقات العامة لحزب الوفد بالفيوم بعدة طلبات رسمية لتطوير قطاع الكهرباء بضواحي مركز سنورس وبالتحديد عزبة عبدالله حبيب منشأة طنطاوي لرفع التيار العالي من فوق الكتلة السكنية واستبداله بكابلات أرضية ونقل محول الكهرباء خارج الكتلة السكنية.



وأيضا نقل محول عزبة منصور خارج الكتلة السكنية واعتماد كشك لمحول عزبة عمار الجرمي لخطورة الكابلات المكشوفة خارج المحول .



ووافق المهندس على محمود رئيس قطاع كهرباء الفيوم على الطلبات وقامت اللجان المختصة بمعاينة هذه المشكلات على أرض الواقع.



وبدأت إجراءات التطوير من الوحدة المحلية منشأة طنطاوي برئاسة محمود عبدالمنعم مطاوع رئيس الوحدة المحلية باجراء كل المعاينات المطلوبة.



كما تتوجه لجنة حزب الوفد بسنورس بالشكر لرئيس قطاع كهرباء الفيوم على استجابته لصرف محول كهرباء للمزارعين شمال بحيرة قارون سيد عبدالصادق بشير وعبدالمولي سيف ووجه المزارعون الشكر لحزب الوفد لحصوله على الموافقات وصرف المحول لهم .



