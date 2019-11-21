البحث العلمي تنظم المؤتمر الثاني للرابطة العربية لأبحاث الجينات نهاية نوفمبر

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار تعاون الأكاديمية مع اتحاد مجالس البحث العلمى العربية و خاصة فى مجال الروابط العلمية المتخصصة وتحت مظلة الأكاديمية، أنه سيتم تنظيم المؤتمر الثانى للرابطة العربية لأبحاث الجينات و المقرر عقده خلال الفترة 26-27 نوفمبر 2019 بفندق النيل ريتز كارلتون القاهرة.
وتعد رابطة أبحاث الجينات منصة علمية للعلماء العرب المتخصصين فى مجال أبحاث الجينات و مقرها المنامة-البحرين ، سيتم عقد المؤتمر الثانى للرابطة بهدف دعم وسائل التواصل بين الباحثين و العلماء فى مجال الجينات وذلك عن طريق إنشاء شبكة تضم العلماء والباحثين فى العالم العربى فى هذا المجال وسوف يتم إستعراض أحدث المستجدات العلمية والأبحاث الطبية.
وتعد رابطة أبحاث الجينات منصة علمية للعلماء العرب المتخصصين فى مجال أبحاث الجينات و مقرها المنامة-البحرين ، سيتم عقد المؤتمر الثانى للرابطة بهدف دعم وسائل التواصل بين الباحثين و العلماء فى مجال الجينات وذلك عن طريق إنشاء شبكة تضم العلماء والباحثين فى العالم العربى فى هذا المجال وسوف يتم إستعراض أحدث المستجدات العلمية والأبحاث الطبية.