البحث العلمي تنظم المؤتمر الثاني للرابطة العربية لأبحاث الجينات نهاية نوفمبر

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار تعاون الأكاديمية مع اتحاد مجالس البحث العلمى العربية و خاصة فى مجال الروابط العلمية المتخصصة وتحت مظلة الأكاديمية، أنه سيتم تنظيم المؤتمر الثانى للرابطة العربية لأبحاث الجينات و المقرر عقده خلال الفترة 26-27 نوفمبر 2019 بفندق النيل ريتز كارلتون القاهرة.



وتعد رابطة أبحاث الجينات منصة علمية للعلماء العرب المتخصصين فى مجال أبحاث الجينات و مقرها المنامة-البحرين ، سيتم عقد المؤتمر الثانى للرابطة بهدف دعم وسائل التواصل بين الباحثين و العلماء فى مجال الجينات وذلك عن طريق إنشاء شبكة تضم العلماء والباحثين فى العالم العربى فى هذا المجال وسوف يتم إستعراض أحدث المستجدات العلمية والأبحاث الطبية.

