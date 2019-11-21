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تعليم

البحث العلمي تنظم المؤتمر الثاني للرابطة العربية لأبحاث الجينات نهاية نوفمبر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:00 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار تعاون الأكاديمية مع اتحاد مجالس البحث العلمى العربية و خاصة فى مجال الروابط العلمية المتخصصة وتحت مظلة الأكاديمية، أنه سيتم تنظيم المؤتمر الثانى للرابطة العربية لأبحاث الجينات و المقرر عقده خلال الفترة 26-27 نوفمبر 2019 بفندق النيل ريتز كارلتون القاهرة.

وتعد رابطة أبحاث الجينات منصة علمية للعلماء العرب المتخصصين فى مجال أبحاث الجينات و مقرها المنامة-البحرين ، سيتم عقد المؤتمر الثانى للرابطة بهدف دعم وسائل التواصل بين الباحثين و العلماء فى مجال الجينات وذلك عن طريق إنشاء شبكة تضم العلماء والباحثين فى العالم العربى فى هذا المجال وسوف يتم إستعراض أحدث المستجدات العلمية والأبحاث الطبية.
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