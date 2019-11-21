القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة يطلقان برنامج "هي تقود" لتأهيل فتيات التعليم الفني للقيادة .. ودينا حسين: التعليم الفنى يعتبر جزءا أساسيا في التطور الصناعي والنمو الاقتصادي في مصر



دينا حسين :التعليم الفنى يعتبر جزء أساسي في التطور الصناعي والنمو الاقتصادي في مصر

أحمد فتحى : الشراكة مع المجلس القومى يدعم طالبات التعليم الفنى

أحمد فضل :المستقبل مفتوح للمرأة فى مصر





استقبل المجلس القومى للمرأة اليوم (٥٠) من طالبات التعليم الفنى المؤهلات للالتحاق ببرنامج " هى تقود.. she leads" الذى تطلقه مؤسسة شباب القادة بالشراكة مع المجلس ، ويستهدف تدريب ورفع كفاءة طالبات التعليم الفني وتسليط الضوء علي العناصر المميزة منهن ، حيث انطلقت اليوم مرحلة التقييم الالكتروني للطالبات لاكتشاف ذاتهن وتعد هذه المرحلة هي مرحلة تمهيدية للتعرف علي احتياجات الفتيات واعداد برنامج تدريبي لرفع كفاءتهن.



وكان فى استقبالهن الأستاذة دينا حسين عضوة المجلس ومقررة لجنة الشباب ، كما شهد اللقاء حضور الأستاذ أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ، وممثلوا الجهات الشريكة فى البرنامج وهى وزارة التربية والتعليم، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة ميرك، والبنك التجاري وفا.



وقد رحبت الأستاذه دينا حسين بالطالبات والجهات الشريكة بالبرنامج داخل مقر المجلس الذى يعد بيت المرأة المصرية ، وعبرت عن فخرها بالمستوى المتميز للطالبات والذى لمسته خلال مرحلة عرض الأفكار ، وأكدت أن التعليم الفنى يعتبر جزء أساسي في التطور الصناعي والنمو الاقتصادي في مصر ، وأنهن محظوظات لأن الفرصة المقدمة لهن حاليًا لم تكن متاحة للأجيال السابقة ، وهى فرصة ذهبية لإثبات ذاتهن وقدراتهن وتحقيق أحلامهن ، وأكدت أن المجلس بجانبهن دائمًا و على استعداد لتقديم كافة الدعم لهن لتحقيق احلامهن ، واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن التدريب والمثابرة والإرادة هم الطريق للنجاح .



وأوضحت الأستاذه دينا حسين أن المجلس معنى باتاحة النماذج الايجابية الناجحة للفتيات والسيدات فى مجال ريادة الأعمال ، ودعم وتشجيع وتوعية الفتيات بمفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ودعم أفكارهن الخاصة بالمشاريع ، إلى جانب التشبيك مع الجهات المعنية لدعم مشروعاتهن وأفكارهن .



فيما أكد الأستاذ أحمد فتحي سعادته بالشراكة مع المجلس الذي سينتج عنه دعم فعلي للمرأة و خصوصًا طالبات التعليم الفني ، وأوضح أن اليوم يشهد انطلاق مرحلة التقييم الالكترونى لاكتشاف ذاتهن وقدراتهن وتحديد احتياجاتهن التدريبية ، تليها مرحلة التدريب لتطوير مهاراتهن وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس ، وأكد أنه مطمئن بالمستقبل لوجود عقول مميزة مثلهن ، وأشاد بجهودهن خلال مرحلة اعداد الأفكار وعرضها ،وايمانه بأنهن قادرات على صنع نجاحات كبيرة فى المستقبل .



وعبر الأستاذ أحمد فضل ممثل الشركة المصرية للاتصالات (we) عن سعادته بالشراكة ، مؤكدا ان المستقبل الآن مفتوحًا للمرأة وللتعليم الفنى فى مصر والعالم .



وتقدم ممثلو شركة ميرك للأدوية الأستاذة نانسى حلمى والأستاذ إبرام ظريف بالشكر الى المجلس لدعمه مثل هذه الشراكة فى هذه المبادرة المميزة من أجل مستقبل أفضل للطالبات وللوطن ، وعبروا عن تمنياتهم أن تصل هذه المبادرة الى جميع مدارس التعليم الفنى للفتيات فى مصر .



وعرضت ممثلة شركة ترينيرا Trainera للتدريب الأستاذة ريم رحيم تجربتها أمام الطالبات ، حيث أنها بطلة رياضية وحققت بطولات محلية ودولية عديدة ، الى جانب النجاح فى مجال عملها ، وأشارت الى أن التدريب المقدم خلال البرنامج مبنى على تمكين الفتيات وتشجيعهن فى المجال الاقتصادي و النفسى وبناء الذات وفى المجال السياسى وفى التدريب على التفكير الإبداعي والمنطقى.

و أكد ممثل شركة Aspire للتدريب أن البرنامج التدريبى يتضمن التدريب على تحويل الأفكار الى مشروعات ، وعرض قصة نجاح شركته ، وشدد على أن الشخصية والمثابرة من أهم أسباب النجاح في ريادة الأعمال.



وخلال اللقاء عرض المجلس مجموعة من الفيديوهات لعددا من رائدات الاعمال فى مجالات مختلفة .