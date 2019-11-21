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مفيش تعذيب في السجون.. برلماني يوجه رسالة قوية إلى منظمات حقوق الإنسان المعادية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:11 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب، إننا ننقل للعالم الصورة الحقيقية للسجون المصرية وننفى حديث المنظمات الحقوقية المهاجمة لمصر التي تستهدف تشويه صورة مصر والسجون المصرية.

وأضاف عبد الفتاح محمد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رأينا المعاملة الحسنة للسجناء مع توفير برنامج يومي لهم، وهناك جودة على أعلى مستوى في المطابخ".

وتابع عبد الفتاح محمد:" لكل منظمات حقوق الإنسان المعادية لمصر أقول.. تعالوا شوفوا حقوق الإنسان الحقيقية في مصر، وهناك تشريعات في البرلمان تؤكد على حق الإنسان".

وأكمل عبد الفتاح محمد:" رجال الشرطة يتعاملون مع السجناء معاملة الأخ لأخيه وهذه هي الإنسانية ولا يوجد تعذيب داخل السجون المصرية على الإطلاق".
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