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تعليم

التعليم: صرف الحافز المتأخر لمعلمي وموجهي رياض الأطفال والأول الابتدائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
معلمي رياض الاطفال
معلمي رياض الاطفال
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع مديري المديريات التعليمية ، توصي بإتخاذ اللازم نحو الرجوع لوزارة المالية لدراسة امكانية اتاحة الاعتمادات الخاصة بصرف حافز معلمي وموجهي رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي لتدعين وتطبيق منزومة التعليم الجديدة للعام المالي 2018/2019.

وأوضحت وزارة التربية التعليم أن بعض المديريات التعليمية تأخرت في صرف هذا الحافز حتى انتهت السنة المالية 2018/2019 ، وذلك رغم موافقة مجلس الوزراء على التنسيق مع وزارة المالية نحو صرف هذا الحافز.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة صرف هذه المستحقات عن الفترة المنقضية من العام المالي السابق للسادة المستحقين بحد أقصى 1000 جنيه شهريا وذلك في الفترة من ابريل 2019 حتى يونيو 2019 وذلك للعاملين الموجودين على رأس العمل فعلا حتى 30 يونيو 2019
التعليم: صرف الحافز المتأخر لمعلمي وموجهي رياض الأطفال والأول الابتدائي
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