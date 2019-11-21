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أخبار البلد

استجابة لمناشدة على موقع صدى البلد .. فريق طبي يتوجه إلى منزل السيدة ميرفت بتوجيه من وزيرة الصحة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:00 ص
الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد
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عبدالصمد ماهر
صرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه فور نشر السيدة ميرفت عبد الآخر، استغاثة عبر موقع صدى البلد الخاص بأنها تعاني من عدة أمراض خاصة مرض القلب، وغير قادرة على تحمل مصاريف علاجها، كلفت وزيرة الصحة المكتب الإعلامي بالتواصل مع صاحبة الاستغاثة.

ولفت "مجاهد" إلى أنه تم التنسيق مع الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي والذي شكل فريق طبي من مستشفي إمبابة وتوجه الفريق مباشرة إلى منزل السيدة ميرفت.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام إن الفريق الطبي بعد مناظرة الحالة تواصل مع الإسعاف والذي قام بنقل السيدة ميرفت إلى معهد القلب لعمل التحاليل والأشعات اللازمة وخضوعها للمتابعة الطبية وعمل اللازم لها علي نفقة الدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن وزيرة الصحة تشدد على الاستجابة الفورية لصوت المواطن وتتابع بنفسها تقارير الحالات المرضية.

وقد ناشدت السيدة ميرفت أنها تعاني من عدة أمراض وأنها طريحة الفراش منذ فترة ولا يمكنها الذهاب للمستشفي وتحتاج العلاج علي نفقة الدولة.

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