يوسف يخلف أبو جريشة في تدريب الفيوم

نجح مسئولو مجلس إدارة نادى الفيوم في التعاقد مع محمد يوسف مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للمدير الفنى محمد محسن أبو جريشة بعد تقديم استقالته عقب ثنائية شبان قنا في الجولة الخامسة بدوري القسم الثانى.



يذكر أن محمد محسن أبوجريشة، المدير الفنى لفريق الفيوم، تقدم باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة من فريق شبان قنا بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



وسبق لمحمد يوسف تدريب فريق بني سويف الموسم الماضي والمنافسة علي الصعود لاخر جولات مع فريق أسوان ،وقد تولي تدريب فريق ديروط هذا الموسم قبل أن يتقدم باستقالته بعد الخسارة أمام فريق البنك الأهلي ضمن منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد قبل أن يتولي تدريب فريق الفيوم .