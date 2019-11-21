جمعية البترول تحتفل بيوم البحث العلمي 2019 بالهيئة العامة

احتفلت جمعية البترول المصرية، أمس الأربعاء، بيوم البحث العلمي ٢٠١٩، وذلك بالهيئة المصرية العامة للبترول بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة وصطفى حسين نائب الرئيس التنفيذي للهيئه للشئون الادارية والمهندس سيد الخراشي رئيس مجلس إدارة الجمعية والكيميائى مدحت يوسف نائب رئيس الجمعية.



وقام رئيس الهيئة بتكريم بعض العاملين وتوزيع الجوائز الرمزية عليهم، وذلك بعد إلقاء كلمة للحضور، أشار فيها لأهمية الدور الذي يلعبه البحث العلمي في قطاع البترول المصري.



كما حضر الإحتفالية هادى فهمى الأمين العام للجمعية ولفيف من قيادات قطاع البترول وقد تم تكريم الفائزين فى المسابقه العلمية رقم ٣ من شركات القطاع.