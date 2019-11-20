أحمد موسى يتفقد عنابر سجن برج العرب.. شاهد

تفقد الإعلامي أحمد موسى، عنابر سجون برج العرب من أجل الرد على المنظمات الحقوقية المعادية لمصر والتي تدعي سوء أحوال السجون المصرية.
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن السجناء شرحوا طبيعة المعاملة في السجن ولم يجاملوا أحد لأنهم في النهاية سجناء.
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" اكثر شيء وقفت أمامه هو العلاج وتقديم الخدمة الطبية للسجناء، والتقينا مع الأطباء داخل الأطباء وتم إجراء 300 عملية جراحية داخل مستشفى السجن ببرج العرب".
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن السجناء شرحوا طبيعة المعاملة في السجن ولم يجاملوا أحد لأنهم في النهاية سجناء.
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" اكثر شيء وقفت أمامه هو العلاج وتقديم الخدمة الطبية للسجناء، والتقينا مع الأطباء داخل الأطباء وتم إجراء 300 عملية جراحية داخل مستشفى السجن ببرج العرب".