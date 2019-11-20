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أحمد موسى يتفقد عنابر سجن برج العرب.. شاهد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:23 م
صدى البلد
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هاني حسين
تفقد الإعلامي أحمد موسى، عنابر سجون برج العرب من أجل الرد على المنظمات الحقوقية المعادية لمصر والتي تدعي سوء أحوال السجون المصرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن السجناء شرحوا طبيعة المعاملة في السجن ولم يجاملوا أحد لأنهم في النهاية سجناء.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" اكثر شيء وقفت أمامه هو العلاج وتقديم الخدمة الطبية للسجناء، والتقينا مع الأطباء داخل الأطباء وتم إجراء 300 عملية جراحية داخل مستشفى السجن ببرج العرب".
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