ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

د. سليم عبد الرحمن يكتب : التعليم العالي والعلوم الإنسانية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:34 م
صدى البلد
Advertisements
قد يتفاجأ الكثير عند علمه بفراغ وزارة التعليم العالي من أساتذة العلوم الانسانية وذلك على الرغم من وجود العديد من القطاعات داخل الوزارة لا يصلح لها سوى أساتذة العلوم الانسانية، لما يمتلكون من مهارات تميزهم عن غيرهم من باقي التخصصات.

من أهم هذه التخصصات، مهارات العرض الفعال والتنمية البشرية والتدريب ووضع البرامج وما إلى ذلك من مهارات تجعل قيامهم بهذه المهام على قدر عال من الكفاءة والجودة.

ومن المعلوم تمامًا أن أساتذة العلوم الإنسانية هم من يقومون بتدريس الكورسات التدريبية التي تعمل على تحسين أداء أعضاء هيئة التدريس في كافة كليات الجامعات الخاصة بمهارات التدريس والعرض الفعال وما إلى ذلك من مهارات يصعب على أساتذة العلوم والرياضيات والتجارة والطب وغيرهم من أساتذة الكليات العلمية المسيطرين على تلك القطاعات.

فنجد على سبيل المثال أن من البديهي قيام أستاذ من أساتذة التربية على مركز الجودة بالوزارة، وكذلك إدارة المشروعات، فمعظم المشروعات نجد أن في مضمونها مشروعات انسانية واجتماعية، وأيضًا إدارة التدريب نتساءل ترى من القائم عليها؟ ، وكذلك إدارة محو الأمية، بالإضافة إلى أن هناك العديد من البرامج التي يجب الإعداد لها مثل برامج مناهضة التطرف ونبذ العنف ومحاربة الفكر الإرهابي التي من المفترض ان يصممها ويقوم عليها ويتابعها أساتذة العلوم الإنسانية.

ومن زاوية أخرى فإن وزارة التعليم العالي يتبع لها العديد والعديد من الكليات العلمية والإنسانية والاجتماعية وما إلى ذلك من الكليات، وعلى الرغم من العدد الكبير للكليات التي تغلب عليها الصبغة الاجتماعية إلا أننا نشعر بالحيرة من خلو الوزارة من من يمثل هذه الكليات التمثيل الكافي والمستحق.

أضف إلى ذلك قدرة أساتذة العلوم الانسانية والاجتماعية على الحفاظ على الهوية الثقافية لكن بالشكل المرن الذي يسمح بالأخذ بأدوات ومقاليد التقدم والرقي دون تفريط فيما يميز مجتمعنا من ثقافة وعادات وتقاليد وسمات.

Advertisements

ترشيحاتنا

والد طالب القناطر: ابني قبل وفاته بالمدرسة كان مرمي على الأرض وما حدش اهتم بيه.. فيديو

مكنش بيهزر ومات.. زملاء الطالب المتوفى داخل مدرسة القناطر: بلغنا المدرس انه تعبان ومصدقش

بعد تخلصها من الوزن الزائد .. آيتن عامر تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة فى مهرجان القاهرة

الأهلي يحصل على خدمات أسامة جلال لاعب الأولمبي | تفاصيل

بالريش .. مى عمر تتزين بإطلالة لافتة فى افتتاح مهرجان القاهرة

يالا ادخلي نامي.. رسالة النجمة نور لابنتها ليديا من مهرجان القاهرة السينمائي

AdvertisementS

وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى

الأهلي يحصل على خدمات أسامة جلال لاعب الأولمبي | تفاصيل

صلى الظهر واغتصبها.. التفاصيل الكاملة لقتل عجوز الاسكندرية على يد نجار الموبيليا

مفاجأة مدوية | الخطيب يدعم محمود طاهر فى انتخابات الأهلي القادمة

يديران 18 قناة إباحية | ضبط صاحبى شركة يبثان أفلاما مخلة بالاسكندرية | تفاصيل مثيرة

عقب تحرشها بالرجال في جدة.. فتاة الفيديو الشهير باكية: أنا آسفة.. فيديو

عروسة.. هنا الزاهد تتألق بفستان خيالي في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

اخبار النادي الاهلي .. رحيل رمضان صبحي والتعاقد مع أسامة جلال.. الخطيب يدعم محمود طاهر فى الانتخابات

من 50 لـ 100 جنيه.. تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

بـ فستان قصير.. نرمين الفقى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

شاهد | رضوى الشربيني بفستان غريب فى حفل مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تألق النجوم على السجادة الحمراء.. 115 صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

الأبيض اللامع.. إطلالة دينا الشربينى فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى | شاهد