اليوم.. وكالة الطاقة الذرية تبحث ملفات إيران وكوريا الشمالية وسوريا

يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اجتماعا في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم الخميس.



وقال بيان للوكالة الدولية، إنه من المتوقع أن تشمل مناقشات المجلس تقرير لجنة المساعدة الفنية والتعاون والتحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 (2015) وتطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) وتنفيذ اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الجمهورية العربية السورية.



وذكر البيان، أنه سيفتتح الاجتماع المدير العام بالوكالة كورنيل فيروتا ببيان تمهيدي، كما أنه من المتوقع أن يعقد المدير العام بالوكالة مؤتمرا صحفيا مساء نفس اليوم.