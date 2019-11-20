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تكنولوجيا

خدعة ذكية للحصول على ميزة الـ Dark Mode على WhatsApp قبل إطلاقها رسميا

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:46 م
واتساب
واتساب
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آية جمعة
استغرق فيسبوك الكثير من الوقت لإطلاق ميزة الوضع الليلي أو كما يطلق عليها البعض الـ دارك مود بـ تطبيق واتساب الذي يمتلكه.

ورغم الأخبار الكثيرة التي انتشرت منذ وقت طويل بأن الميزة سيتم إطلاقها في القريب العاجل إلا أنه لم توجد كلمة محددة حتى الآن حول الموعد الرسمي لإطلاق ميزة الـ دارك مود.

إذا كنت من محبي هذه الميزة وتشعر برغبة كبيرة في تجربتها، فما عليك إلا تجربة هذه الخدعة سواء كنت من مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد أو نظام "آي أو إس" التي يعرضها موقع "إنجادجيتس ناو" التقني.

خطوات للحصول على وضع الـ دارك مود على واتساب WhatsApp في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد

1. إذا كان هاتفك الذكي يعمل بنظام Android 10 ، فتوجه إلى خيار الإعدادات وقم بتشغيل خيار المطورين
2. بعد ذلك توجه إلى الإعدادات ثم حول الهاتف ثم اضغط سبع مرات على رقم البنية حتى ترى رسالة تقول "أنت الآن مطور".
3.الآن ، توجه إلى خيار Developer وابحث عن الخيار 'Override force-dark' وقم بتشغيل التبديل.
4.أعد تشغيل واتساب WhatsApp وإذا كان كل شيء يسير كما ينبغي، فسيتم تطبيق وضع الـ دارك مود على واتساب WhatsApp.

خطوات للحصول على وضع الـ دارك مود على واتساب WhatsApp في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام آي أو إس

لا يوجد لدى iOS أي خيار مطور يسمح للمستخدمين بفرض الوضع المظلم على التطبيقات، لكنه يقدم ميزة Smart Invert التي تحول حرفيًا لون واجهة المستخدم.
هذا يعني أن تشغيل Smart Invert سيؤدي بالتأكيد إلى جعل تطبيق واتساب WhatsApp مظلمًا، ولكنه سيغير أيضًا ألوان صورة الملف الشخصي والصور ومقاطع الفيديو على الجهاز.

ولعمل ذلك، انتقل إلى الإعدادات ثم إمكانية الوصول ثم حجم العرض والنص -وقم بتشغيل Smart Invert.
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