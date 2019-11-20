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بسبب الدولار.. انخفاض أسعار الأرز والزيت والسلع الأساسية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:38 م
أرشيفية
أرشيفية
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خالد محيي الدين
قال رئيس الغرف التجارية بالمنوفية، محمد الخشن، إن السلع الغذائية انخفضت أسعار أغلبها بالسوق المصري، مؤكدا أن "الأرز والزيت وكل المواد الغذائية التي تعد من السلع الأساسية التي تهم المواطن المصري، خاصة التي يتم استيرادها من الخارج تم انخفاض أسعارها.

وأشار "الخشن" خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "DMC"، إلي أن انخفاض سعر الدولار أثر بدوره على انخفاض الأسعار الأساسية التي تهم المواطن المصري، فضلا عن عدد من المنتجات بنسب تتراوح من 10 لـ12% لكافة السلع المستوردة، مؤكدا أن المبادرة التي أطلقتها الغرف التجارية بأنحاء الجمهورية أدت هي الأخرى لانخفاض كافة المواد الدراسية الغذائية على حد سواء.

أضاف "رئيس الغرف التجارية بالمنوفية"، أن مجموعة كبرى من التجار في مختلف المحافظات والقطاعات المختلفة تبرعوا ببيع منتجاتهم بأسعار مخفضة بنسب تراوحت ما بين الـ10 لـ12% أيضا، تسهيلا عن المواطن المصري البسيط.
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