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300 عملية جراحية داخل سجن برج العرب.. أحمد موسى: لجنة طبية تحدد كميات اللحوم للسجناء

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،: التقينا مع الأطباء داخل مستشفى سجن برج العرب، وأكدوا أنه تم إجراء 300 عملية جراحية داخل مستشفى السجن.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" السجن به إمكانات ومعدات وأجهزة طبية تسمح لهم بإجراء عمليات جراحية للسجناء"، وتابع:" النزلاء تحدثوا عن الرعاية الصحية الجدية المقدمة لهم داخل سجن برج العرب".

وقال الإعلامي أحمد موسى:" السجن يوفر احتياجات كل نزيل ويجب توفير وجبة لكل نزيل وكميات اللحوم والدواجن والأسماك تحددها لجنة طبية".
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