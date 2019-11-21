300 عملية جراحية داخل سجن برج العرب.. أحمد موسى: لجنة طبية تحدد كميات اللحوم للسجناء

قال الإعلامي أحمد موسى،: التقينا مع الأطباء داخل مستشفى سجن برج العرب، وأكدوا أنه تم إجراء 300 عملية جراحية داخل مستشفى السجن.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" السجن به إمكانات ومعدات وأجهزة طبية تسمح لهم بإجراء عمليات جراحية للسجناء"، وتابع:" النزلاء تحدثوا عن الرعاية الصحية الجدية المقدمة لهم داخل سجن برج العرب".



وقال الإعلامي أحمد موسى:" السجن يوفر احتياجات كل نزيل ويجب توفير وجبة لكل نزيل وكميات اللحوم والدواجن والأسماك تحددها لجنة طبية".

