للتخلص من النفايات الطبية..منحة سويسرية لإنشاء محارق صديقة للبيئة في الدقهلية

التقى اليوم الاربعاء الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بأعضاء الوفد السويسري وذلك في اطار التعاون بين الصحة ووحدة التعاون الدولي السويسري .



واكد مكى ان الوحدة قدمت منحة بقيمة 180 مليون جنيه لتمويل مشروع التخلص الامن من النفايات الخطرة على مستوى محافظة الدقهلية لتغطية كافة التكاليف من سيارات وحاويات جمع المخلفات للبدء في تجهيز محرقتين حديثتين للنفايات الطبية الخطرة صديقة البيئة بمعايير وجودة عالمية.



واضاف ان المحرقة الواحدة تقوم بالتخلص من 300 كيلو نفايات في الساعة باجمالي ما يقرب من 12 طن يوميًا كما انها تولد طاقة كهربائية تدير نفسها بدون أي عوادم ولا يصدر منها اي تلوث ولا اى اضرار على الصحة مشيدا بالمشروع متمنيا استمرار التعاون الدائم بين الطرفين.