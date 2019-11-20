ترامب يحسم الموقف منتصف ليل الغد.. هل تشهد الولايات المتحدة إغلاق حكومي جديد؟

مرر مجلس النواب الأمريكي اليوم قرارًا باستمرار عمل الحكومة الأمريكية، يسمح باستمرار تمويل الوكالات الفيدرالية لمدة 4 أسابيع مقبلة، لتجنب إغلاق حكومي جديد.



وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، لا يزال القرار يتطلب التصويت عليه في مجلس الشيوخ، ثم تصديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حال تمريره، وهي الخطوة المتوقع إتمامها في الموعد النهائي المحدد للبت في مصير الإغلاق الحكومي منتصف ليل غدا الخميس.



وأضافت المجلة أن القرار المنتظر تمريره غدًا هو الثاني من نوعه، حيث سبقه قرار آخر تم تمريره قبل عدة أسابيع، وسط خلافات بين نواب الكونجرس حول تمويل الجدار الحدودي الذي يسعى ترامب لبنائه على الحدود مع المكسيك، وفي وقت طغت فيه قضية المساءلة البرلمانية لترامب في الكونجرس على ما عداها من قضايا ملحة.



وأبدى زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير ارتياحه لتجنب الإغلاق الحكومي، وإن أعرب عن قلقه لكون القرار مؤقت.



ونقلت المجلة عن هوير قوله إن "هذا اعتراف بالفشل، لكن البديل هو إغلاق الحكومة منتصف ليل 21 نوفمبر وهو بديل غير مقبول".



وتجنب قرار مجلس النواب فرض أي قيود على تمويل أمن الحدود، في مسعى لإقناع الرئيس الأمريكي بالتصديق عليه.



وفي نوفمبر من العام الماضي، شهدت الحكومة الأمريكية أطول فترة إغلاق في تاريخها، وتم منح إجازات وإيقاف رواتب نحو 800 ألف موظف حكومي، بسبب خلاف حاد بين ترامب والكونجرس حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، وفي فبراير الماضي أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية، التي تسمح له باقتطاع أجزاء من ميزانيات وكالات حكومية لتمويل بناء الجدار.