بعد تراجع الدولار .. الغرف التجارية تطرح مبادرة لخفض أسعار السلع في الأسواق

دشن اتحاد الغرف التجارية مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق بالتنازل عن جزء من هامش الربح لتنشيط المبيعات ودعم البعد الاجتماعي تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مساندة المواطنين وضبط السوق.



يأتي ذلك في إطار التنسيق الدائم بين الحكومة والقطاع الخاص أطلقت مجموعة من الغرف التجارية مبادرة للحفاظ على الأسعار وتثبتها ومنع التجار من التلاعب بالأسعار، خاصة بعد ارتفاع سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.



وقال عدد من المواطنين إن الأسعار بعض السلع انخفضت بالفعل مثل الخضروات واللحوم والسكر والأرز والزيت، وهناك انخفاض في اسعار السلع التموينية بعد دعم من الحكومة خاصة اللحوم والدجاج.



ارتفاع سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية ألقى بظلاله على السوق المحلي والحفاظ علي هذا المكسب يحتاج الي تضافر الجهود المجتمع المدني مع الدولي لحماية المستهلك ومساعدة التجار.