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ردا على المتآمرين.. برلماني: ننقل الصورة الحقيقية عن السجون في مصر.. فيديو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
عبد الفتاح محمد عضو
عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب
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هاني حسين
قال عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب، إننا ننقل الصورة الطبيعية عن حالة ووضع السجون المصرية من أجل الرد على منظمات حقوق الإنسان المعادية لـ مصر والتي تستهدف تشويه صورة مصر.

وأضاف عبد الفتاح محمد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم تحويل السجناء إلى أفضل المستشفيات لتلقي العلاج بشكل كامل والرعاية الصحية المقدمة للنزلاء جيدة.

وتابع عبد الفتاح محمد:" نوجه الدعوة للعالم لزيارة السجون المصرية للتعرف على الوضع الحقيقي السجون ومعاملة السجناء".

وأكمل عبد الفتاح محمد:" نحن في طريقنا للإصلاح الكامل في مصر في كل المجالات، ومصر تبنى من جديد بعد ثورة الثلاثين من يونيو".
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