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فيديو جراف

فيديوجراف| تعرف على مخرج مسلسل ممالك النار

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:17 م
صدى البلد
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أماني نوار
حقق مسلسل "ممالك النار" نجاحا كبيرا بعد إذاعة أول حلقتين من المسلسل الأضخم إنتاجا على الإطلاق، الأمر الذي أثار التساؤلات حول مخرج هذا العمل وسبب تصوير مشاهد المسلسل بدقة. 

مخرج العمل هو بيتر ويبر.. ولد عام في عام 1968، ونشأ في غرب لندن بإنجلترا. ذاع صيته بعد إخراجه فيلم "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" Girl with a Pearl Earring الذي رُشح للفوز بثلاث جوائز أوسكار و10 جوائز Bafta السينما المستقلة البريطانية.
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