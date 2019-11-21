ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: خريجو التعليم الفني يتقاضون أعلى المرتبات بالدول المتقدمة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
أسامة علي
قال النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة،بمجلس النواب،ان العديد من الدول الصناعية المتقدمة تولى التعليم الفنى اهتمام منقطع النظير لذا سبقت بجودة صناعتها الدول الاخرى، مضيفا:" خريجى التعليم الفنى يتقاضوا على المرتبات فى الدول المشار اليها".

وأكد خالد شعبان خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" انه تم وضع بند بقانون العمل الجارى مناقشتة داخل لجنة القوى العاملة يسمح لمدارس التعليم الفنى تدريب طلابها داخل المصانع مجانى،لافتا إلى ان هذا الاطار يأتى فى اطار اهتمام الدولة بالتعليم الفنى.

وطالب عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، توجيه اكبر عدد ممكن من الطلاب إلى التعليم الفنى خاصة بعد قيام وزارة التربية والتعليم بإنشاء 11 مدرسة متخصصه فى التكنولوجيا التطبيقية بشراكة بين الدولة والصناعة ومؤسسات دولية لاعتماد الجود.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التبية للتعليم، إن هناك تغيرا ملحوظا في تقبل الناس للتعليم الفني أو في تصور التعليم الفني، لافتا إلى أن الوزاة تعمل على عدد من المحاور لتوفير احتياجات السوق الحالي والمستقبلي.

وأضاف طارق شوقي خلال ندوة "خارطة طريق رباعية الأبعاد للانطلاق بمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر": ومن أبرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشراكة بين الدولة والصناعة ومؤسسات دولية لاعتماد الجود.
Advertisements

ترشيحاتنا

أمير طعيمة يهاجم سما المصري بسبب إطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي

هل يستأنس الموتى ببعضهم .. الإفتاء تكشف عن فعل أهل القبور للمتوفى الجديد | فيديو

محمد صلاح الرابع عالميا في 2019 بـ قائمة أفضل المهاجمين

تألق النجوم على السجادة الحمراء.. 115 صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

فستان أسود.. إنجى وجدان تتحدى وزنها فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد

شاهد ما فعلته علبة سجائر واحدة في اليوم لـ رئة رجل.. صور

AdvertisementS

وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى

اخبار النادي الاهلي .. رحيل رمضان صبحي والتعاقد مع أسامة جلال.. الخطيب يدعم محمود طاهر فى الانتخابات

شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور

انتقادات حادة .. سما المصري تتعرض لهجوم عنيف بسبب الطرحة والفستان الجريء

اخبار الفن .. طرد سما المصري من القاهرة السينمائي .. أول ظهور لزوجة حسين فهمي .. سر غياب عادل إمام

شاهد | رضوى الشربيني بفستان غريب فى حفل مهرجان القاهرة السينمائي

رونالدينو .. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة | شاهد

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى

الأبيض اللامع.. إطلالة دينا الشربينى فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى | شاهد

أخبار الزمالك.. بشرى سارة للجماهير.. عودة أبو الفتوح .. وفحص طبي لفرجاني ساسي

بين الجراءة و الغرابة والأناقة.. 7 فساتين حديث السوشيال ميديا أبرزها لـ رانيا يوسف وهنا الزاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ما فعلته علبة سجائر واحدة في اليوم لـ رئة رجل.. صور

سنجل ويفتخر.. شاهد قردا بوجه إنسان في الصين وسر رفضه للزواج

لحظة دهس طفل فجأة خلال تصوير فيديو عن مخاطر الطرق.. وردة فعل غريبة منه