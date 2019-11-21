برلماني: خريجو التعليم الفني يتقاضون أعلى المرتبات بالدول المتقدمة

قال النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة،بمجلس النواب،ان العديد من الدول الصناعية المتقدمة تولى التعليم الفنى اهتمام منقطع النظير لذا سبقت بجودة صناعتها الدول الاخرى، مضيفا:" خريجى التعليم الفنى يتقاضوا على المرتبات فى الدول المشار اليها".



وأكد خالد شعبان خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" انه تم وضع بند بقانون العمل الجارى مناقشتة داخل لجنة القوى العاملة يسمح لمدارس التعليم الفنى تدريب طلابها داخل المصانع مجانى،لافتا إلى ان هذا الاطار يأتى فى اطار اهتمام الدولة بالتعليم الفنى.



وطالب عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، توجيه اكبر عدد ممكن من الطلاب إلى التعليم الفنى خاصة بعد قيام وزارة التربية والتعليم بإنشاء 11 مدرسة متخصصه فى التكنولوجيا التطبيقية بشراكة بين الدولة والصناعة ومؤسسات دولية لاعتماد الجود.



قال الدكتور طارق شوقي وزير التبية للتعليم، إن هناك تغيرا ملحوظا في تقبل الناس للتعليم الفني أو في تصور التعليم الفني، لافتا إلى أن الوزاة تعمل على عدد من المحاور لتوفير احتياجات السوق الحالي والمستقبلي.



وأضاف طارق شوقي خلال ندوة "خارطة طريق رباعية الأبعاد للانطلاق بمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر": ومن أبرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشراكة بين الدولة والصناعة ومؤسسات دولية لاعتماد الجود.