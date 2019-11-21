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تعليم

نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط يتفقد معمل زراعة الأنسجة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط يتفقد معمل زراعة الأنسجة
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محمد شحتة
تفقد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط، معمل زراعة الأنسجة التابع لوحدة التطبيقات التكنولوجية ، يرافقه المحاسب أحمد عباس أمين عام الجامعة المساعد لقطاع الوجه القبلى.

واطلع محمود صديق، على سير العمل في المعمل ودوره في الارتقاء بالعملية التعليمية، مناشدا القائمين عليه بأن يحرصوا دائما على الاهتمام والعناية به منوها أن الجامعة لن تدخرا جهدا في تطويره.

كما تفقد محمود صديق، مركز ضمان الجودة والتدريب بكلية التربية جامعة الأزهر بأسيوط ، بحضور الدكتور محمد سيد عبد العال عميد كلية التربية ، والدكتوره خلود حسام الدين عميدة كلية التجارة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات جامعة الأزهر بقطاع الوجه القبلى.
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