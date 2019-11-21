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أخبار البلد

الإنتاج الحربي تطبق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة في مصانعها

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد إبراهيم – كريم الخطيب
تعمل وزارة الإنتاج الحربي بقيادة الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي على تطبيق مفاهيم الثورة الصناعية على خطوط التصنيع لدى مصانعها وذلك فى إطار سعى الوزارة لتقديم متطلبات التنمية للرقمنة الصناعية لتحسين ودعم الجهود التصنيعية للمصنع وتوفير المنتجات والمهارات المطلوبة له فى الشئون المتعلقة بالرقمنة والتواصل وعملية التحسين والحلول الخدمية عن بعد.

وتعمل وزارة الإنتاج الحربي بناء صناعة رقمية ذات قيمة مضافة مرتفعة، خاصةً في ظل ترأس وزارة الإنتاج الحربى للجنة التصنيع الرقمي بالتعاون مع عدة جهات بالدولة وفي ضوء إستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال التحول الرقمى للاستفادة من خبراتها في تطبيق هذه المفاهيم على خطوط الإنتاج بمصاتعها .باحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للعمل بها كنموذج استرشادي في مجال التحول الرقمي.

وقد وقع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، خطاب نوايا مع كريستيان ثونز رئيس المجلس التنفيذي لشركة "دي ام جي موري" الألمانية وذلك في إطار التحول الرقمي لوزارة الإنتاج الحربي وتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة.

يأتي التوقيع في إطار بالاستفادة من خبرة شركة "دى ام جى مورى" فى مجال إنتاج الآلات والمعدات المستخدمة فى مجالات القطع والخراطة والطحن عالية التقنية وحلول التكنولوجيا الكاملة والمنتجات المبتكرة لحلول البرمجيات وتقديم خدمات التدريب والإصلاحات والصيانة وقطع الغيار التى تغطى دورة حياة الماكينات.

ووفقا لهذا الخطاب سيتم إقامة وتثبيت بعض الآلات التى تمتلكها "دى إم جى مورى" والمتفق عليها بين الطرفين وكذا أحدث الحلول الرقمية للمراقبة والصيانة والإدارة وعمليات التحسين والخدمات عن بعد فى المصنع التابع لوزارة الإنتاج الحربي وذلك كبداية إنطلاق لتطبيق نظم التحول الرقمي ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة بشركات الإنتاج الحربي ككل لما لها من أهمية فى دعم الصناعة الوطنية .
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