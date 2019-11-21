إجراء عمرات وتطوير لـ 90 عربة سكة حديد إسباني .. تفاصيل

يتسابق مهندسو وعمال السكة الحديد من أجل إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع عربات السكة الحديد من الدرجة الأولى والثانية المكيفة والعربات المميزة والمطورة، لـ ٩٠ عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة، وذلك ورش كوم أبو راضي ببني سويف المتخصصة في مجال العمرات.



وتتم أعمال التطوير الشامل لـ ٩٠ عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة، حيث تم الانتهاء من تطوير ١٨ عربة منها وسيتوالى الانتهاء من باقي العربات وفقا لجدول زمني محدد، ما سيساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.



كما تتم عمرات بواجي العربات والعمرات الخفيفة والعمومية والتجديد الشامل للعربات المميزة وتفقد أقسام الورش المختلفة، كما تتبع الورش سياسة عدم خروج أي عربة من الورش قبل أن تتم المراجعة الكاملة لها لضمان جودة الإنتاج، ومراجعة مراحل التطوير خطوة بخطوة لمتابعة أي ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش