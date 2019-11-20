خماسي مصري يتنافسون على الأفضل في إفريقيا.. تفاصيل

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة بأفضل لاعبي القارة السمراء ، وذلك للمنافسة على دخول التشكيل الأفضل في إفريقيا لهذا العام 2019.



وتلقت الجمعية المصرية للمحترفين المصريين برئاسة مجدي عبدالغني استمارات التصويت للتشكيل الأمثل في إفريقيا المكون من 11 لاعبا عن عام 2019.



وتواجد 5 لاعبين مصريين في القائمة التي ضمت 55 لاعبا ، للمنافسة على التشكيل الأفضل في القارة والذي يضم 11 لاعبًا ، حيث تواجد كل من محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي للمنافسة على الحارس الأفضل في القارة ، وأحمد حجازي مدافع نادي ويست بروميتش ألبيون ، وأحمد المحمدي الظهير الأيمن لنادي أستون فيلا في مركز الدفاع ، وطارق حامد متوسط ميدان نادي الزمالك في مركز خط الوسط، و محمد صلاح جناح نادي ليفربول في مركز الهجوم.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في إفريقيا والتشكيل المثالي للقارة عن عام 2019 في السابع من يناير والذي سيقام في مدينة الغردقة.