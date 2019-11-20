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والد طالب القناطر: لا توجد شبهة جنائية في وفاة ابني.. فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:48 م
لطالب طارق الذي توفى
لطالب طارق الذي توفى داخل مدرسته بالقناطر
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عمرو ممدوح
قال محمد القوصي، والد الطالب طارق الذي توفى داخل مدرسته بالقناطر، إن ابنه توفى وفاة طبيعية، ولا توجد أي شبهة جنائية في وفاته، إلا أن هناك إهمالا من جانب المدرسة، والمدرس بالفصل لعدم إسعافه.

وأضاف القوصي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن زميل ابنه حاول مرارا مع مدرس الفصل التأكيد على أن طارق مريض وفي حالة غيبوبة، إلا أن المدرس قال له "بطلوا هزار".

وأوضح والد الطالب طارق الذي توفى داخل مدرسته بالقناطر، أن ابنه ظل راقدا على الأرض في حالة غيبوبة لأكثر من نصف ساعة، مشيرا إلى أنه حرر محضرا بالواقعة لعدم تكرار ما حدث لابنه مع أي طالب آخر.
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