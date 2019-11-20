مشاورات تشكيل الحكومة الكويتية.. 5 وزراء جدد عبدالله النواف للدفاع وثامر العلي للداخلية

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بدأت على قدم وساق بهدف سرعة الإعلان عنها.

وكشفت مصادر عن أن الحكومة الجديدة ستضم 5 وزراء جدد على الأقل منهم 3 شيوخ لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية.





وعن الاسم المرشح لوزارة الدفاع، ذكرت مصادر لـ الأنباء: حتى الآن المناقشات مستمرة حول بعض الأسماء والأقرب لها هو الشيخ عبدالله نواف الأحمد الذي إذا تم التوافق حوله فسيكون النائب الأول لرئيس الوزراء والذي عادة ما يكون من نصيب الأكبر سناً.





وعن الاسم المرشح لوزارة الخارجية، قالت المصادر: من ضمن الأسماء المرشحة الشيخ أحمد ناصر المحمد والشيخ حمد جابر العلي.. وعن وزارة الداخلية تداولت المعلومات اسم الشيخ ثامر علي صباح السالم.





وقالت المصادر إن نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح مستمر في وزارته الحالية، ولن يكون مكلفا بالوكالة بوزارة الداخلية، حيث إن الأمور تتجه الى الاستقرار على أحد أبناء الأسرة ليكون وزيرا للداخلية.





وأشارت المصادر الى ان التعديل محدود بين وزراء التربية والإعلام والشؤون والأوقاف والصحة والتجارة والعدل وشؤون مجلس الأمة والنفط، والبحث عن وزير للأشغال والإسكان، واحتمال تعيين وزير جديد لـ «المالية».



