ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس 7 عاطلين كونوا عصابة للنصب على المواطنين في مدينة نصر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
حبس 7 عاطلين كونوا
حبس 7 عاطلين كونوا عصابة
Advertisements
رامى المهدي
جدد قاضي المعارضات بمدينة نصر حبس 7 اشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصصوا فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بأنهم مندوبين عن شركة وقيامهم بتزوير شيكات بنكية باسم الشركة والاستيلاء على ما بحوزتهم من بضائع مختلفة والتصرف فيها بالبيع.

تلقى المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من شرطة النجدة شكوى داخل فرع بنك شهير بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تم التقابل مع نائب مدير عام الفرع محل البلاغ والذي قرر بتضرره من مهندس وصاحب شركة حلويات لقيامه بالحضور لفرع البنك لصرف شيك بمبلغ ربع مليون جنيه مسحوب على فرع البنك بالسويس وبالاستعلام عن الشيك تبين انه مزور.

بمواجهته قرر بتحصله على الشيك من أحد الأشخاص ادعى أنه مندوب من شركة نظير توريد حلويات من الشركة عمله , ونفى علمه بكون الشيك مزور .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 عاطلين تم ضبطهم وبحوزتهم سيارة ملاكي وأوراق واذونات توريد وشيكات بنكية مقبولة الدفع على بياض" مزورين".

واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بأنهم مندوبين عن شركة وقيامهم بتزوير شيكات بنكية باسم الشركة والاستيلاء على ما بحوزتهم من بضائع مختلفة والتصرف فيها بالبيع.

كما اعترفوا بارتكاب 4 حوادث نصب بذات الإسلوب بإجمالي مسروقات بقرابة المليون جنيه ، كما اقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليهم " سيئي النية " شريك نتضامن بشركة للتجارة والتصدير وصاحب مخزن كائن الهرم / جيزة .. تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى 190 ألف جنيه متحصلات بيع وقائع السرقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مطاردة مع الشرطة.. سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات في النزهة

سقوط 7 عاطلين كونوا عصابة للنصب علي المواطنين بمدينة نصر.. صورة

حوادث اليوم.. سقوط ورشة تصنيع أسلحة بمدينة نصر.. القبض على عاطلين ببدر.. إزالة 33 حالة تعد على أملاك الدولة بالغربية.. وضبط عصابة تزور كشوف حسابات البنوك

حبس 7 عاطلين كونوا عصابة للنصب على المواطنين في مدينة نصر

القبض على عصابة سرقة السيارات بعابدين

الداخلية فى يوم.. فى حملة أمنية بأسوان.. ضبط هاربين من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية.. والقبض على عاملين يستقلان سيارة مبلغ بسرقة لوحاتها بمدينة نصر

ترشيحاتنا

15 فائدة لتناول الموز الأسود

أخبار الزمالك.. بشرى سارة للجماهير.. عودة أبو الفتوح .. وفحص طبي لفرجاني ساسي

الأبيض اللامع.. إطلالة دينا الشربينى فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى | شاهد

بالريش .. مى عمر تتزين بإطلالة لافتة فى افتتاح مهرجان القاهرة

خماسي مصري يتنافسون على الأفضل في إفريقيا.. تفاصيل

حكم تشغيل القرآن أثناء النوم وتركه بعد غلق أماكن العمل .. الإفتاء توضح | فيديو

AdvertisementS

وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى

اخبار النادي الاهلي .. رحيل رمضان صبحي والتعاقد مع أسامة جلال.. الخطيب يدعم محمود طاهر فى الانتخابات

شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور

انتقادات حادة .. سما المصري تتعرض لهجوم عنيف بسبب الطرحة والفستان الجريء

اخبار الفن .. طرد سما المصري من القاهرة السينمائي .. أول ظهور لزوجة حسين فهمي .. سر غياب عادل إمام

شاهد | رضوى الشربيني بفستان غريب فى حفل مهرجان القاهرة السينمائي

رونالدينو .. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة | شاهد

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى

الأبيض اللامع.. إطلالة دينا الشربينى فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى | شاهد

أخبار الزمالك.. بشرى سارة للجماهير.. عودة أبو الفتوح .. وفحص طبي لفرجاني ساسي

بين الجراءة و الغرابة والأناقة.. 7 فساتين حديث السوشيال ميديا أبرزها لـ رانيا يوسف وهنا الزاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ما فعلته علبة سجائر واحدة في اليوم لـ رئة رجل.. صور

سنجل ويفتخر.. شاهد قردا بوجه إنسان في الصين وسر رفضه للزواج

لحظة دهس طفل فجأة خلال تصوير فيديو عن مخاطر الطرق.. وردة فعل غريبة منه