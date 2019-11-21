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حوادث

حبس مسجل خطر بحوزته كيلو هيروين قبل ترويجه في شبرا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر
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رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس مسجل خطر 4 ايام على ذمة التحقيقات لحيازتة كيلو هيروين وسلاح قبل ترويجها بشبرا.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة شبرا قد تمكنوا من ضبط مسجل خطر وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين وكيلو هيروين ومبلغ مالي 250 جنيها.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع ، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.
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