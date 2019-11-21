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ثقافة

صلح وشخليلة وحصان بعجل.. مفاجأة مثيرة عن ألعاب الأطفال الشعبية في المتحف القبطي.. شاهد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:48 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
كشفت راندا فايق أمين المتحف القبطي حقائق تاريخية مثيرة عن قطع أثرية بالمتحف تمثل ألعاب أطفال، والتي نجد كثيرا منها موجودا وحاضرا إلى الآن، وذلك علي هامش المعرض الذي افتتحته جيهان عاطف مدير عام المتحف بعنوان "حكاية لعبه مصرية" بمناسبة احتفالات Hعياد الطفولة.

المعرض يضم 18 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف، منها مجموعة من الألعاب تمثل فارس يمتطي حصان وشكل أدمي وحصان، ونسيج عليه منظر لطفلين يلعبان بالآلات الموسيقية، آلة موسيقية صغيرة من الخشب من جزئين، وثلاث لعب خشب تمثل طائرين على عجلات وفيل، لعب أطفال من الخشب والعظم تمثل آلات موسيقية"شخليلة"

المفاجأة التي وجدناها أثناء جولتنا في المعرض وكشفتها لنا راندا فايق عن أحد الألعاب الشعبية الشهيرة والتي اتضح أنها ذات أصل تاريخي، حيث وجدنا قطعة نسيج قباطي عليه رسمة تمثل ثلاث أشخاص يلعبون صلح "لعبة إخفاء الوجه"، وهي لعبة من التراث الشعبي المصري، ولا يزال المصريون يمارسونها حتى الآن.

وقالت راندا فايق لكاميرا موقع صدي البلد: القطعة من نسيج القباطي وعليها رسم يوضح المرحلة الثانية من لعبة صلح، وفي المرحلة الأولي يقف اللاعب وظهره للآخرين ويتلقى ضربة من أحدهم، وفي المرحلة الثانية يحاول الضارب أن يبدو طبيعيا بريئا وفي المرحلة الثالثة يحاول اللاعب أن يخمن من الضارب، فإذا نجح يأخذ الأخير مكانه لتلقي الضربات.
صلح وشخليلة وحصان بعجل.. مفاجأة مثيرة عن ألعاب الأطفال الشعبية في المتحف القبطي.. شاهد
صلح وشخليلة وحصان بعجل.. مفاجأة مثيرة عن ألعاب الأطفال الشعبية في المتحف القبطي.. شاهد
صلح وشخليلة وحصان بعجل.. مفاجأة مثيرة عن ألعاب الأطفال الشعبية في المتحف القبطي.. شاهد
صلح وشخليلة وحصان بعجل.. مفاجأة مثيرة عن ألعاب الأطفال الشعبية في المتحف القبطي.. شاهد
صلح وشخليلة وحصان بعجل.. مفاجأة مثيرة عن ألعاب الأطفال الشعبية في المتحف القبطي.. شاهد
صلح وشخليلة وحصان بعجل.. مفاجأة مثيرة عن ألعاب الأطفال الشعبية في المتحف القبطي.. شاهد
صلح وشخليلة وحصان بعجل.. مفاجأة مثيرة عن ألعاب الأطفال الشعبية في المتحف القبطي.. شاهد
صلح وشخليلة وحصان بعجل.. مفاجأة مثيرة عن ألعاب الأطفال الشعبية في المتحف القبطي.. شاهد
صلح وشخليلة وحصان بعجل.. مفاجأة مثيرة عن ألعاب الأطفال الشعبية في المتحف القبطي.. شاهد
صلح وشخليلة وحصان بعجل.. مفاجأة مثيرة عن ألعاب الأطفال الشعبية في المتحف القبطي.. شاهد
صلح وشخليلة وحصان بعجل.. مفاجأة مثيرة عن ألعاب الأطفال الشعبية في المتحف القبطي.. شاهد
صلح وشخليلة وحصان بعجل.. مفاجأة مثيرة عن ألعاب الأطفال الشعبية في المتحف القبطي.. شاهد
صلح وشخليلة وحصان بعجل.. مفاجأة مثيرة عن ألعاب الأطفال الشعبية في المتحف القبطي.. شاهد
صلح وشخليلة وحصان بعجل.. مفاجأة مثيرة عن ألعاب الأطفال الشعبية في المتحف القبطي.. شاهد
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